Comediante Roxana Castellanos relata la negligencia médica que le impidió ser madre

Roxana Castellanos compartió en una entrevista con Yordi Rosado uno de los episodios más dolorosos de su vida: la pérdida de su bebé a causa de una negligencia médica que truncó sus deseos de convertirse en madre.
La conductora de 'Cuéntamelo ya!' reveló que el suceso ocurrió cuando tenía cuatro meses de embarazo y estaba próxima a casarse con su entonces pareja, Leo. "Nos íbamos a casar cuando me embaracé, perdí un bebé por una negligencia médica", relató.
Todo comenzó con un sangrado durante la madrugada. Castellanos contactó a su médico, quien le indicó tomar paracetamol sin mayor preocupación.
Dos días después, al persistir los síntomas y sentirse inflamada, volvió a llamar al mismo profesional, quien le restó importancia. "Me dijo: 'Con ese sangrado ya el producto ahí salió', ni siquiera me dijo lo siento mucho", recordó la presentadora.
Tres días más tarde, durante una gira teatral con Ari Telch en Morelia, la situación se agravó. Tras la primera función, comenzó a inflamarse de forma alarmante. "Segunda función mi vestido no me cerró, me tuvieron que conseguir algo más", explicó. En el trayecto hacia Zacatecas, el dolor se intensificó hasta convertirse en gritos.
En un hospital de Zamora descubrieron que aún no había perdido al bebé, contrario a lo que el primer médico había diagnosticado.
Al llegar a Ciudad de México, su actual ginecólogo confirmó el error: "¿Quién te dijo que perdiste a tu bebé? Eso no es cierto". Sin embargo, ya era tarde. La presentadora perdió definitivamente al bebé en ese momento, cuando con reposo adecuado podría haberse salvado.
La comediante, quien había planeado tener siete hijos, confesó que aceptar que no sería madre le llevó tiempo y trabajo personal. "Fue muy importante con mi primer novio, con el primero con el que me iba a casar", señaló al recordar cómo esa experiencia cambió sus prioridades y perspectiva de vida.