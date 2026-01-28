Espinel confirma que no dejará que Pinto se vaya de Olimpia, opinión del empate y duelo ante América

Tegucigalpa, Honduras.- Tras el empate 1-1 entre Olancho FC y Olimpia, el entrenador melenudo, Eduardo Espinel, analizó el desarrollo del partido y consideró justo el resultado, aunque reconoció que su equipo se quedó corto en la tenencia del balón y en la generación de juego. En conferencia de prensa, el técnico señaló que la falta de pretemporada comenzó a sentirse en el aspecto físico, defendió al Menjívar por el gol recibido y pidió tranquilidad para lo que se viene ante el América.

Asimismo, uno de los temas esperados fue sobre la posible salida de José Mario Pinto a Banfield de Argentina, equipo que dirige Troglio. Espinel aseguró que no lo dejará irse y que no dará el visto bueno a la directiva.

Declaraciones de Espinel

Sobre el empate 1-1 y el desarrollo del partido "El resultado creo que es justo. Considerando el trámite del partido, ellos tuvieron más iniciativa en el primer tiempo y nosotros hicimos un gran esfuerzo defensivo en el segundo. Nos quedamos con dos puntos menos de lo que queríamos. Nos faltó tener más la pelota; somos un equipo que se siente cómodo con la tenencia, con el pase, y hoy no lo pudimos sostener por las imprecisiones que tuvimos. Aun así, el rival tampoco generó muchas más ocasiones claras que nosotros". Sobre el rendimiento general y las ocasiones de gol "Tal vez ellos tuvieron un poco más de profundidad o tenencia que Olimpia, pero no creo que haya sido una diferencia tan marcada. Fue un partido muy disputado".