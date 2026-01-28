Espinel confirma que no dejará que Pinto se vaya de Olimpia, opinión del empate y duelo ante América

Tegucigalpa, Honduras.- Tras el empate 1-1 entre Olancho FC y Olimpia, el entrenador melenudo, Eduardo Espinel, analizó el desarrollo del partido y consideró justo el resultado, aunque reconoció que su equipo se quedó corto en la tenencia del balón y en la generación de juego.
En conferencia de prensa, el técnico señaló que la falta de pretemporada comenzó a sentirse en el aspecto físico, defendió al Menjívar por el gol recibido y pidió tranquilidad para lo que se viene ante el América.
Asimismo, uno de los temas esperados fue sobre la posible salida de José Mario Pinto a Banfield de Argentina, equipo que dirige Troglio. Espinel aseguró que no lo dejará irse y que no dará el visto bueno a la directiva.
Declaraciones de Espinel
Sobre el empate 1-1 y el desarrollo del partido
“El resultado creo que es justo. Considerando el trámite del partido, ellos tuvieron más iniciativa en el primer tiempo y nosotros hicimos un gran esfuerzo defensivo en el segundo. Nos quedamos con dos puntos menos de lo que queríamos. Nos faltó tener más la pelota; somos un equipo que se siente cómodo con la tenencia, con el pase, y hoy no lo pudimos sostener por las imprecisiones que tuvimos. Aun así, el rival tampoco generó muchas más ocasiones claras que nosotros”.
Sobre el rendimiento general y las ocasiones de gol
“Tal vez ellos tuvieron un poco más de profundidad o tenencia que Olimpia, pero no creo que haya sido una diferencia tan marcada. Fue un partido muy disputado”.
¿Le dijo algo a Menjívar por el rebote que dio en el gol de Olancho?
“No lo considero un error de Menjívar. La pelota le pica muy cerca del cuerpo, es una jugada del partido. Después de esa acción incluso volvió a responder bien y nos salvó en otra. Son situaciones del juego, no hay que cargarle responsabilidad de más. El arquero también tuvo intervenciones importantes”.
Pensando en el partido ante América por la Champions de Concacaf
“La verdad es que todavía no pienso en América. Hoy le preocupan más a la gente y a los demás. Sabíamos que este momento podía pasar por todo lo que sufrimos en la preparación. El torneo no va a ser fácil, habrá turbulencias, pero no nos vamos a culpar por cosas externas. Cuando toque enfrentar a América, lo haremos con total seriedad”.
Sobre la falta de pretemporada y el aspecto físico
“Está claro que no haber hecho una pretemporada adecuada afecta. Hoy se notó un bajón físico en el segundo tiempo. Estos dos puntos que se nos escaparon tienen que ver con eso. No es una excusa, pero es una realidad y más adelante se va a sentir todavía más en las primeras fechas”.
Posible salida de José Mario Pinto rumbo a Argentina
Si se va el jugador, me voy yo primero.
¿Cómo mantener la tranquilidad de Pinto?
“Los jugadores son conscientes de su realidad. Algunos están acostumbrados a que se abran posibilidades para salir al extranjero, pero hoy no se dio. Eso hay que saber manejarlo con tranquilidad. Son jugadores de experiencia, lo único que lo va a permitir salir al extranjero es lo que haga en cada partido en la liga local puede ser una oportunidad más”.
No da el visto bueno
“Hoy soy el responsable del plantel. Si la directiva me preguntara, no daría el visto bueno para que se vaya Pinto. Si nos faltan jugadores, sería retroceder en el objetivo que tenemos. Hay que seguir trabajando para mejorar el plantel día a día”.