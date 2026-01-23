Costa Rica denuncia que Fredis Cerrato busca usurpar Secretaría de la SIECA

“El señor Cerrato, ahora que estamos a las puertas de un cambio de gobierno en Honduras, está queriendo usurpar las reglas del juego. Está queriendo, digamos, bypassear las reglas del juego y usurpar el cargo y autonombrarse secretario general de Sieca”, dijo Tovar en declaraciones recolectadas por <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://observador.cr/honduras-sieca-denuncia-que-ministro-socialista-de-honduras-usurpa-secretaria-de-integracion-economica-centroamericana/" target="_blank">El Observador</a></b> de <b>Costa Rica. </b>El funcionario costarricense explicó que “eso algo sin precedentes que hemos visto; nunca hemos observado algo similar en la región. Ha habido vicisitudes procedimentales, pero también estimamos que él no cumple las condiciones para el cargo y por eso no hubo consenso y se declaró desierto el proceso, para el asombro de todos”.Tovar enfatizó que “Costa Rica no se va a prestar para juegos” y “esto demuestra que el señor Cerrato está muy lejos del compás ético y moral para dirigir un mercado tan importante como el centroamericano”.Si bien, a <b>Honduras </b>le corresponde nombrar una persona en el cargo, Tovar aseguró que hay un procedimiento establecido.