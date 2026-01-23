Costa Rica denuncia que Fredis Cerrato busca usurpar Secretaría de la SIECA

Tegucigalpa, Honduras.- Una polémica se ha desatado en el istmo por la designación del nuevo titular de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca) y la usurpación que está queriendo hacer Fredis Cerrato, ministro de Desarrollo Social de Honduras. La denuncia proviene desde Costa Rica donde Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior (Comex) de ese país, denunció que el funcionario hondureño no está respetando las reglas y busca quedarse con el puesto a días de vacar en Honduras.

"El señor Cerrato, ahora que estamos a las puertas de un cambio de gobierno en Honduras, está queriendo usurpar las reglas del juego. Está queriendo, digamos, bypassear las reglas del juego y usurpar el cargo y autonombrarse secretario general de Sieca", dijo Tovar en declaraciones recolectadas por El Observador de Costa Rica. El funcionario costarricense explicó que "eso algo sin precedentes que hemos visto; nunca hemos observado algo similar en la región. Ha habido vicisitudes procedimentales, pero también estimamos que él no cumple las condiciones para el cargo y por eso no hubo consenso y se declaró desierto el proceso, para el asombro de todos". Tovar enfatizó que "Costa Rica no se va a prestar para juegos" y "esto demuestra que el señor Cerrato está muy lejos del compás ético y moral para dirigir un mercado tan importante como el centroamericano". Si bien, a Honduras le corresponde nombrar una persona en el cargo, Tovar aseguró que hay un procedimiento establecido.

“Le corresponde a Honduras proponer una terna para ser sometida al conocimiento del Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, es decir, los ministros de Comercio de la región, y tomar por consenso una decisión, valorar la terna y definir cuál es el mejor candidato para darle las llaves de la casa”, expuso.

Abonó que “desafortunadamente, la terna que nos presentó Honduras no satisfacía, a criterio de algunos países, los requisitos de idoneidad para el cargo. Pero tampoco se cumplió el debido proceso para conformar y presentar esta terna”. Finalmente indicó que “él no cumple las condiciones, que el proceso se declaró desierto y hemos hecho un llamado a las autoridades hondureñas para que presenten una nueva terna. Por eso es importante resguardar las reglas del juego y no caer en este tipo de trucos que el señor Cerrato, del gobierno socialista de la ya casi saliente presidenta Xiomara Castro, intenta imponernos violando las reglas del juego”. Hasta el momento, Fredis Cerrato no se ha pronunciado al respecto.

