Guía electoral 2026: todo lo que debe saber para votar en Costa Rica

San José, Costa Rica.— Este domingo 1 de febrero, el pueblo costarricense vivirá una fiesta democrática en las elecciones 2026. Son más de 3.7 millones de costarricenses los que están convocados a votar para definir el rumbo político del país para los próximos cuatro años. Las urnas abrirán sus puertas a partir de las 6:00 de la mañana. La dinámica es sencilla, cada elector recibirá dos papeletas —una blanca para la fórmula presidencial y otra de color para las diputaciones— mientras que los ticos en el extranjero solo recibirán la presidencial. En cuanto a los requisitos, podrán votar todos los costarricenses de 18 años en adelante, debidamente empadronados. Es indispensable presentar la cédula de identidad en buen estado.

Es importante mencionar que los jóvenes que cumplan años el mismo día en el que se celebran los comicios, pueden votar, siempre y cuando hayan solicitado su documento antes del 30 de septiembre de 2025 y presenten el respectivo comprobante. Los ciudadanos que todavía no sepan cuál es su centro de votación pueden consultarlo a través del sitio web habilitado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE): https://www.tse.go.cr/dondevotar/

Papeleta presidencial

Los ciudadanos definirán quiénes ocuparán la Presidencia de la República, dos vicepresidencias y 57 escaños de la Asamblea Legislativa. La papeleta presidencial presenta una oferta diversa con 20 candidatos distribuidos en cuatro filas. En la primera línea aparecen Walter Hernández (Justicia Social), Luz Mary Alpízar (Progreso Social Democrático), Boris Molina (U. Costarricense Democrática), Natalia Díaz (Unidos Podemos) y Fernando Zamora (Nueva Generación) La segunda fila está integrada por Marco Rodríguez (Esperanza y Libertad), David Hernández (De la Clase Trabajadora), Ana Virginia Calzada (Centro Democrático y Social), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana) y Fabricio Alvarado (Nueva República). Continuando con el diseño, la tercera fila muestra a Ronny Castillo (Aquí Costa Rica Manda), Eliécer Feinzaig (Liberal Progresista), Laura Fernández (Pueblo Soberano), José Aguilar Berrocal (Avanza) y Claudia Alpízar (Esperanza Nacional). Finalmente, en la cuarta fila se ubican Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Douglas Caamaño (Alianza Costa Rica Primero), Luis Amador (Integración Nacional), Ariel Robles (Frente Amplio) y Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana).