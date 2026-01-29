Video del ciudadano que rechaza bus con diputados fue creado con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video en el que un supuesto ciudadano hondureño se niega a abordar un autobús porque, según afirma, en él viajan diputados “que le van a robar”.
Sin embargo, el contenido es falso. Se trata de una pieza generada con inteligencia artificial (IA), conocida como deepfake, diseñada para simular una escena que nunca ocurrió.
"Cuidado si se topan con un político", dice literalmente la descripción de una secuencia publicada en TikTok, visualizada más de 50,000 veces desde el 27 de enero.
El 25 de enero de 2026 se instaló la primera legislatura del Congreso Nacional de Honduras, dando inicio al período constitucional 2026-2030.
Dos días después, el 27 de enero, se realizó la toma de posesión del presidente del Congreso Nacional, Nasry Asfura, en medio de un amplio operativo de seguridad y con acceso restringido en las calles aledañas al Parlamento.
Debido a estos cierres, los diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal optaron por movilizarse en autobuses hasta el recinto legislativo, una medida que buscaba facilitar el ingreso en grupo ante la complejidad del acceso individual.
Fabricado con IA
Durante un análisis visual, EH Verifica detectó múltiples inconsistencias que evidencian que el video en cuestión fue generado mediante inteligencia artificial.
Se observaron texturas artificialmente perfectas en la piel y la vestimenta de los personajes, sin poros, arrugas ni señales de desgaste natural. La iluminación no corresponde a una fuente coherente, ya que las sombras proyectadas por los cuerpos y objetos carecen de dirección uniforme.
Además, los elementos del fondo, como la vegetación, los cables eléctricos y algunas estructuras, presentan bordes borrosos y geometrías inestables, indicios característicos de contenido generado por IA.
Otro detalle relevante es que los pasajeros dentro del autobús no exhiben micro movimientos naturales —como parpadeos o cambios posturales— y las ventanas carecen de reflejos realistas del entorno. También se detectaron rótulos con tipografías deformadas o ilegibles, un error frecuente en este tipo de contenido.
El video incluye una marca de agua con la palabra “Sora”, que corresponde a un modelo de generación de video desarrollado por OpenAI. El clip culmina con una pantalla de barras de color, un recurso típico en secuencias de contenido sintético.
EH Verifica también sometió el material a un análisis técnico utilizando la herramienta Hive Moderation, especializada en la detección de contenido generado por inteligencia artificial. El sistema arrojó un 99.9% de probabilidad de que se trate de un deepfake.
Además, Hiya Deepfake Voice Detector, herramienta usada para identificar voces artificiales, asignó una puntuación de 1 sobre 100, lo que indica una alta probabilidad de audio generado por IA, según su escala de medición.
Conclusión, el video viral, que muestra a un ciudadano negándose a abordar un bus porque transporta a diputados, no es real. Fue creado utilizando herramientas de inteligencia artificial.