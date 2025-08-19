  1. Inicio
Reconciliación en el CNE: Leopoldo Serrano asegura que su sacrificio dio frutos

Leopoldo Serrano afirmó que su esfuerzo y sacrificio en el Consejo Nacional Electoral (CNE) han dado frutos, destacando los avances en la reconciliación.

  • 19 de agosto de 2025 a las 11:13
El Heraldo Videos