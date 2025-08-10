Embajada de EE UU advierte a hondureños que mala conducta puede costar la visa

Tegucigalpa, Honduras.- La Embajada de Estados Unidos en Honduras advirtió a los hondureños que viajan o residen temporalmente en ese país que una conducta inapropiada o delictiva puede tener consecuencias permanentes para su estatus migratorio y su elegibilidad para futuras visas.

En un mensaje difundido en redes sociales, la misión diplomática subrayó que “una mala decisión puede llevar a consecuencias permanentes para su visa. Estados Unidos valora la seguridad pública, la ley y el orden y esperamos que los visitantes respeten las leyes”. La advertencia enfatiza que, en casos de arresto por delitos como agresión, violencia doméstica u otras infracciones mientras la persona se encuentra en Estados Unidos, la visa estadounidense podría ser revocada.

Además, el afectado podría quedar inhabilitado para solicitar futuras visas, lo que comprometería su capacidad de ingreso legal al país norteamericano. El comunicado añade una aclaración clave, "una visa es un privilegio, no un derecho". Con ello, las autoridades estadounidenses remarcan que el permiso de entrada está sujeto al cumplimiento de la ley y al respeto de las normas, y que su otorgamiento no implica una garantía incondicional. La medida busca prevenir incidentes y concientizar a los viajeros sobre la importancia de mantener un comportamiento adecuado durante su estancia. Las leyes en Estados Unidos, recalca la embajada, se aplican con rigor y las violaciones pueden tener repercusiones inmediatas tanto a nivel legal como migratorio.