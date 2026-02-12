EE UU celebra extensión del RIT: "Brinda seguridad jurídica a más de 125 empresas"

"Celebramos los logros conjuntos, Honduras avanza hacia un entorno económico más estable y competitivo con la recién extensión del RIT", manifestaron a través de sus plataformas oficiales este jueves.

Tegucigalpa, Honduras.- La Embajada de Estados Unidos en Honduras celebra la extensión del Régimen de Importación Temporal ( RIT ), una medida que representa un respaldo importante para el sector productivo y la economía.

La sede diplomática destacó a través de redes sociales que esta iniciativa "brinda seguridad jurídica a más de 125 empresas agroexportadoras, protege más de 46,000 empleos directos y fortalece sectores clave como la agricultura, la agroindustria y las exportaciones".

El pasado 26 de enero, el los legisladores del Congreso Nacional aprobaron durante su primera sesión, ampliar por cinco periodos fiscales la vigencia de los incentivos tributarios del RIT, considerando urgente la medida para evitar mayor pérdida de empleos en sectores como café, banano, aceite de palma, camarón, entre otros.

El diputado y presidente del Congreso, Zambrano, explicó que estos rubros han perdido alrededor de 15,000 empleos en los últimos cuatro años debido a políticas públicas equivocadas.



"Estos sectores generan 125 empresas bajo el RIT, con 47,000 empleos directos, y están en riesgo de perderse por la falta de voluntad política para aprobar esto en el momento oportuno", afirmó.



El legislador insistió en que la ampliación del régimen busca enviar un mensaje claro de respaldo a los trabajadores y a los sectores productivos del país.



El informe de 2023 del RIT indica que actualmente el régimen agrupa a 125 empresas, con casi 47,000 empleos directos, más de 10,000 millones de lempiras en salarios y beneficios, exportaciones por más de 44,000 millones de lempiras en Zonas Libres, y millones en actividades de subcontratación e importaciones.

