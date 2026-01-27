10 claves del discurso de Nasry Asfura tras asumir la Presidencia de la República

Tegucigalpa, Honduras. En su primer discurso como presidente de Honduras para el período 2026-2030, Nasry Asfura delineó las bases de su gobierno con un mensaje centrado en la unidad, la gobernabilidad y la atención directa a los problemas de la población. El mandatario combinó agradecimientos, compromisos de gestión y llamados a los distintos sectores del país. Estas son las diez claves de su intervención.

1. Llegada al poder marcada por la fe y el esfuerzo colectivo

Asfura afirmó que su juramentación es resultado del esfuerzo de muchas personas y, "ante todo", de la gracia de Dios. Destacó que el camino hasta la Presidencia no fue solitario y que, en los momentos difíciles, recibió apoyo, palabras de aliento y orientación de quienes creyeron en su proyecto político.

2. Reconocimiento a quienes defendieron la democracia

El presidente subrayó que cada aporte fue valioso en la defensa de la democracia y la libertad, desde su entorno familiar y partidario hasta la comunidad internacional y miles de ciudadanos. Hizo una mención especial a los consejeros del Consejo Nacional Electoral, Carlos Enrique Cardona, Ana Paola Hall, y Cossette López Osorio Aguilar, por su papel en el proceso democrático.

3. Respaldo institucional y saludo a las Fuerzas Armadas

Asfura extendió su reconocimiento al jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio Ardón, y a la Junta de Comandantes, destacando el rol institucional de las Fuerzas Armadas en el país y su vínculo con la estabilidad democrática.

4. Mandato claro de las urnas y llamado al trabajo inmediato

Dirigiéndose al pueblo hondureño, el mandatario agradeció la confianza depositada en las urnas y aseguró que el mensaje ciudadano fue “claro y contundente”. En ese sentido, afirmó que su gobierno debe empezar a trabajar de inmediato, con humildad y compromiso, para llevar soluciones reales a la población.

5. Descentralización como eje de gobernanza

El presidente señaló que la descentralización será clave para gobernar y anunció que trabajará con los 298 alcaldes del país sin distinción de color político. Indicó que la coordinación con los gobiernos municipales será una prioridad para atender las necesidades locales.

6. Reducción del Estado y eficiencia en el uso de recursos

Asfura planteó la reducción del Estado como un mecanismo para mejorar la eficiencia gubernamental y redirigir los recursos hacia la atención directa de la población, con el objetivo de resolver problemas concretos de la gente.

7. Seguridad, salud y educación en la agenda central

El mandatario aseguró que su gobierno enfrentará la inseguridad sin evasivas. En salud, se comprometió a reducir la mora quirúrgica y garantizar el acceso a medicamentos. En educación, destacó la impresión de 10 millones de libros para 1.27 millones de alumnos, desde primer grado hasta undécimo.

8. Inversión, empleo e infraestructura para el desarrollo

Asfura resaltó la aprobación del Régimen de Importación Temporal como una señal de respaldo a la inversión. Subrayó que el desarrollo del país requiere generación de empleo, infraestructura, conectividad entre municipios y proyectos como represas para impulsar el crecimiento nacional.

9. Impulso al campo, al turismo y a los programas sociales

El mandatario llamó a “volver al campo” para apoyar a los productores y recuperar el protagonismo de Honduras en la agricultura. También destacó el turismo como generador de empleo y reafirmó la continuidad de los programas sociales, en un marco de reconciliación nacional.

10. Unidad política, respaldo legislativo y compromiso