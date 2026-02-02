DT del América se rinde ante Olimpia, señala al favorito y confirma altas en su plantel

Tegucigalpa, Honduras.- André Jardine, técnico brasileño del América, espera un ambiente espectacular para el encuentro de este martes 3 de febrero contra Olimpia por la ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup. El estratega, con experiencia en la Sub-23 de Brasil donde obtuvo la medalla de oro, también cuenta con cinco títulos con Américas y tres han sido de la Liga MX. Destacó que su cuerpo técnico ha realizado una gran análisis de los merengues y resaltó una fortaleza ofensiva de la que se cuidarán en este compromiso.

Además, dejó muy claro que para la vuelta en la Ciudad de México tendrán a su fichaje estrella, que también tiene la opción de debutar el fin de semana en la Liga MX.

Conferencia de André Jardine

Análisis del Olimpia: "Tramos de hacer nuestra parte, de historia y análisis a profundidad y sobre todo en una ronda de eliminación, son partidos distintos de ida y vuelta. El rival se sentirá más fuerte y confianza, los analizamos hasta el mínimo detalle. Sin duda hará dos buenos partidos". Concepto del rival: "Es un equipo que llega a esta competición tiene sus méritos, cuando afronta este tipo de competencias multiplica sus fuerzas. Respeto máximo al Olimpia, vamos a dedicarnos al 100%". Trabajo mental para el ambiente en contra: "La adaptación al ambiente y estadio la experiencia lo va dando, aquí hay mucha experiencia y hemos vivido situaciones similares. Vamos a estar concentrados y alejarnos de las distracción, estaremos enfocados en el rival".