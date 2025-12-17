Ana Paola Hall: "Dejen de seguir usando verdades a medias"

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, se pronunció este miércoles 17 de diciembre sobre los hechos registrados durante la madrugada en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y sobre publicaciones que, según indicó, abordan de manera parcial y mal intencionada el tema de los escrutinios especiales.

En relación con lo ocurrido en el Infop, Hall recordó que, por mandato constitucional, las Fuerzas Armadas de Honduras permanecen bajo disposición del CNE en materia electoral hasta la emisión de la declaratoria final, especialmente en lo referente a la custodia y seguridad del material electoral. Asimismo, señaló que la Policía Nacional tiene la responsabilidad de garantizar el orden público.

La consejera enfatizó que estas funciones deben ejercerse de manera preventiva y con pleno respeto a los derechos humanos.

No obstante, cuestionó que los hechos ocurridos en la madrugada no hayan sido informados oportunamente al pleno del CNE, ni siquiera horas después de haberse producido.