Ana Paola Hall: "Dejen de seguir usando verdades a medias"

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, se pronunció este miércoles 17 de diciembre sobre los hechos registrados durante la madrugada en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y sobre publicaciones que, según indicó, abordan de manera parcial y mal intencionada el tema de los escrutinios especiales.
En relación con lo ocurrido en el Infop, Hall recordó que, por mandato constitucional, las Fuerzas Armadas de Honduras permanecen bajo disposición del CNE en materia electoral hasta la emisión de la declaratoria final, especialmente en lo referente a la custodia y seguridad del material electoral. Asimismo, señaló que la Policía Nacional tiene la responsabilidad de garantizar el orden público.
La consejera enfatizó que estas funciones deben ejercerse de manera preventiva y con pleno respeto a los derechos humanos.
No obstante, cuestionó que los hechos ocurridos en la madrugada no hayan sido informados oportunamente al pleno del CNE, ni siquiera horas después de haberse producido.
"No es posible que los hechos sucedidos en la madrugada, ni siquiera hayan sido informados al pleno y que, incluso esta mañana, ante consultas realizadas, se respondiera que no tenían conocimiento y que se informarían. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo alegar desconocimiento de hechos tan graves en un contexto tan complejo?", expresó.
Sobre los señalamientos relacionados con los escrutinios especiales, Hall sostuvo que la interpretación de la Ley Electoral debe hacerse de forma integral y armónica. A su juicio, citar de manera aislada disposiciones legales conduce a conclusiones erróneas.
"Cualquier persona que sabe de derecho, entiende que el texto jurídico es unitario y armónico; la Ley no se lee en pedazos”, señaló, al explicar que el artículo 283 de la Ley Electoral debe interpretarse en conjunto con los artículos 294, 295, 296 y otras normas vinculadas, en coherencia con los principios constitucionales.
"¡Lean integralmente y dejen de seguir usando verdades a medias!", agregó.
Ante los hechos sucedidos en la madrugada en INFOP y algunas publicaciones realizadas de forma parcial y mal intencionada sobre los escrutinios especiales, aclaro :— Ana Paola Hall (@APHall_CNE) December 17, 2025
1. Sobre lo sucedido en INFOP: Por mandato constitucional, las Fuerzas Armadas de Honduras continúan bajo...
CNE rechaza "voto por voto"
El Consejo Nacional Electoral afirmó que la ley no admite un recuento "voto por voto" total de las actas de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre sin causales legalmente acreditadas, y advirtió que esta práctica desnaturalizaría el escrutinio especial, cuyo inicio se ha visto retrasado por diversos problemas.
"La Ley Electoral de Honduras no reconoce ni admite la figura del "voto por voto" total a nivel nacional sin causa. No existe disposición legal alguna que autorice el recuento de todas las actas para un nivel específico, sin motivación probada y sin la acreditación de inconsistencias concretas", subrayó el CNE en un pronunciamiento público.
La práctica legalmente admisible es "la revisión selectiva y no generalizada" de las actas electorales, indicó el CNE, que tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados finales de los comicios.