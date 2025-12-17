Partido Liberal pide sustitución al CNE de 53 de sus representantes en el escrutinio

Tegucigalpa, Honduras.— El Partido Liberal de Honduras solicitó formalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) la sustitución de personal acreditado para integrar las Juntas Especiales de Verificación y Recuento de Votos (JEVR), en un contexto marcado por el estancamiento del escrutinio especial, que a 17 días de celebradas las elecciones generales continúa sin avanzar. La petición se produce en medio de la negativa tanto del Partido Liberal como del Partido Libertad y Refundación (Libre) a integrar dichas juntas, una situación que ha mantenido empantanada una de las fases más sensibles del proceso postelectoral. El bloqueo entre los simpatizantes de ambos partidos ha impedido la instalación efectiva de las juntas especiales, retrasando la revisión y el recuento de actas con inconsistencias.

Según el documento remitido al CNE por el instituto político, las sustituciones responden a situaciones de carácter estrictamente personal que impiden a algunos ciudadanos previamente acreditados continuar en el proceso.

Ante ello, el partido planteó el reemplazo de integrantes asignados a los turnos A y B, además de un ajuste en el área de logística, con el fin de destrabar el proceso y permitir la reanudación de los escrutinios especiales. Estas acciones se dan luego de que, a solicitud de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, el órgano electoral instara a los partidos políticos a sustituir a sus representantes, ante la parálisis provocada por la ausencia y negativa de integración de los miembros designados. El llamado buscaba restablecer el funcionamiento de las juntas y evitar que el bloqueo político siguiera retrasando el cierre del proceso electoral.