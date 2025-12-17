Sociedad civil llama a las FF AA y a la Policía Nacional a cumplir con su rol constitucional

Tegucigalpa, Honduras.- La creciente y desbordada violencia postelectoral que ha imperado en el país y que no permite la finalización del proceso eleccionario, puede agudizarse aún más, si las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional, no cumplen con su misión constitucional, según miembros de la sociedad civil. Sin embargo, el accionar de ambas fuerzas de seguridad pública fue coaccionado por las declaraciones de la presidenta de la República, Xiomara Castro, quien prácticamente les restringió la potestad de intervenir para poner orden en el caso de que simpatizantes, de los partidos que fueren, ejecutaran movimientos de insurrección. Las dos últimas semanas, especialmente la capital de la República, ha sido en el epicentro de una pugna agresiva entre militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) y del Partido Liberal (PL), situación que -premeditadamente o no- ha impedido que se desarrolle el escrutinio especial de las actas que presentaron inconsistencias durante las elecciones generales.

Nelson Castañeda, director de la Sección de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), es del criterio que "si las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no actúan de manera inmediata, bajo una estrategia y un plan de contingencia que sea efectivo, esto va a ir escalando". El miembro de la ASJ, evidenció que "si vemos lo que está ocurriendo en ese plantel (del Infop), esto va a seguir escalando. Ahorita es en el plantel del Infop, bulevar Fuerzas Armadas, salida de la carretera CA-5, pero los disturbios pueden ser una bola de nieve que va a ir creciendo y vamos a terminar en una crisis a nivel nacional". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El profesional del derecho sugirió que para no caer en una crisis electoral y de país, como la que Honduras vivió en los años 2009 y 2017, que no se permita que esta violencia política se siga acrecentando como está ocurriendo en la actualidad.

Diálogo bipartidista

El Partido Liberal y el Partido Nacional; nombraron una comisión por bando para dialogar y buscar una salida a la grave problemática en la que ha caído el proceso electoral, que tiene a toda una sociedad sin saber quién será su presidente para los próximos cuatro años. Sobre ello, se refirió la actual diputada y líder del liberalismo, Maribel Espinoza, "estamos esperando que el Partido Nacional nos haga la invitación oficial para reunirnos. Nosotros estamos listos, esperando que se dé esa convocatoria y vamos a dialogar, y los voceros designados dirán lo que se acuerde". En relación con la coyuntura en la que están envueltos, Espinoza resaltó que "lo importante aquí es que no le vamos a dar espacio a ´Mel´ Zelaya, para que traiga el caos y la violencia en Honduras. Ellos son los perdedores y no pueden aprovecharse de ninguna acción y de ninguna omisión".