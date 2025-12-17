"Lo que están es boicoteando el escrutinio especial": Juan Diego Zelaya sobre Libre

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato a alcalde por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, calificó como un "golpe institucional" las acciones atribuidas al partido Libertad y Refundación (Libre) y a figuras del oficialismo, al advertir que buscan impedir la declaratoria final de las elecciones mediante el bloqueo del escrutinio especial.
Durante una entrevista en HCH, Zelaya hizo referencia al informe reciente en la Organización de Estados Americanos (OEA), donde, según dijo, se descartó un fraude electoral, pero se planteó la preocupación sobre la posibilidad de un quiebre institucional en Honduras.
En ese contexto, citó declaraciones del expresidente Manuel Zelaya en Siguatepeque, en las que habría instruido al consejero Marlon Ochoa a no firmar la declaratoria, lo que, a su juicio, impediría la transición.
"Si no podían ganar por las buenas, se iban a tratar de quedar por las malas, y eso es lo que estamos viendo ahorita", expresó.
El aspirante también mencionó mensajes públicos de la presidenta Xiomara Castro y declaraciones del jefe de Estado Mayor Conjunto, Roosevelth Hernández, que según afirmó anticipan escenarios si no se emite la declaratoria electoral. "Eso configura un golpe institucional", sostuvo.
De acuerdo con Zelaya, el proceso electoral no puede quedar paralizado por disputas partidarias. Señaló que, ante una elección cerrada, el escrutinio especial es indispensable para resolver actas inconsistentes y avanzar hacia un resultado definitivo.
"No puede ser que un grupo reducido secuestre la voluntad de más de tres millones y medio de hondureños que salieron a votar", afirmó.
Un nuevo día ha transcurrido en Honduras, cumpliendo 17 días, sin que se conozcan los resultados de las elecciones del pasado 30 de noviembre, en el que hondureños acudieron a la urnas para elegir el sucesor de la presidenta Xiomara Castro, 128 diputados, 298 corporaciones municipales y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.
Según lo establece la Ley Electoral de Honduras, el Consejo Nacional Electoral tiene hasta el 30 de diciembre para emitir la declaratoria oficial.