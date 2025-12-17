"Lo que están es boicoteando el escrutinio especial": Juan Diego Zelaya sobre Libre

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato a alcalde por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, calificó como un "golpe institucional" las acciones atribuidas al partido Libertad y Refundación (Libre) y a figuras del oficialismo, al advertir que buscan impedir la declaratoria final de las elecciones mediante el bloqueo del escrutinio especial.

Durante una entrevista en HCH, Zelaya hizo referencia al informe reciente en la Organización de Estados Americanos (OEA), donde, según dijo, se descartó un fraude electoral, pero se planteó la preocupación sobre la posibilidad de un quiebre institucional en Honduras.

En ese contexto, citó declaraciones del expresidente Manuel Zelaya en Siguatepeque, en las que habría instruido al consejero Marlon Ochoa a no firmar la declaratoria, lo que, a su juicio, impediría la transición.

"Si no podían ganar por las buenas, se iban a tratar de quedar por las malas, y eso es lo que estamos viendo ahorita", expresó.