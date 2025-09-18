Dos niños mueren carbonizados en la Nueva Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- Dos niños murieron carbonizados la noche de ayer tras un incendio que se produjo en su casa, ubicada en la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa, ciudad capital de Honduras. Los menores respondían a los nombres de Ricardo Lagos López, de 4 años, y su hermano Ronald Alberto Lagos López, de 7. Ambos fallecieron en el interior de su vivienda construida de madera y láminas de zinc.

De acuerdo con la información preliminar, los pequeños estaban al cuidado de su padre; sin embargo, este salió a medianoche para ir a buscar a la madre de los niños, quien salía tarde de trabajar. En ese momento se registró un apagón de energía y, posteriormente, un cortocircuito que provocó el fuego en la vivienda donde dormían los menores. Cuando iniciaron las llamas, los vecinos intentaron auxiliarlos, pero el fuego envolvió rápidamente la vivienda y no les dio oportunidad de rescatarlos.