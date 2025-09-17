"Sé que estás ahí, no voy a dejar de buscarte": mensajes de Javi, hermano de menor desaparecido en SPS

La tarde del domingo, Elvis Eliú Bautista, su hermano menor, su primo y sus amigos se encontraban jugando cerca de la quebrada La Primavera, en la residencial Los Arcos, en San Pedro Sula. El menor cayó al agua tras intentar sacar la chancleta de su hermano y fue arrastrado por la corriente. Esto dejó a su hermano:
Aunque un policía intentó ayudarlo a salir junto a su amigo, solo uno de ellos logró salvarse, pues tanto Elvis como el policía fueron llevados por la corriente. Desde entonces comenzó su búsqueda. "Mami, todo va a salir bien. Yo sé que los vamos a encontrar", dice el primer mensaje.
Aunque el cuerpo del inspector Kevin Pérez ya fue encontrado, sigue la búsqueda del pequeño Elvis. "Vuelve, hermano, que el dolor me mata sin estar sin ti, bebé".
"Hermano, yo siempre te voy a llevar en mi corazón, aunque no estés conmigo, me vas a hacer falta", dice otro de los videos, acompañado de fotos donde se observa afectado por la desaparición del menor.
Resignados a que ahora solo buscan su cuerpo para poder sepultarlo, el menor posteó otra foto con el mensaje: "Yo perdí a mi hermano, y mi mamá perdió a su hijo".
Entre comentarios lamentando el hecho, el menor colocó una imagen de Elvis, con la frase: "No volverás".
"Hermano, yo sé que te voy a encontrar, porque sin ti no soy nada", dijo, acompañado de imágenes de la búsqueda del cuerpo del menor.
"Sé que estás ahí, te voy a encontrar, yo no voy a dejar de buscarte", continuó el menor en otro video, donde usuarios han comentado mensajes de apoyo y piden poder encontrar el cuerpo para la tranquilidad de su madre.
Entre los mensajes de Javi, se encuentra uno que llamó la atención: "Mi hermano fue mi única fe para seguir adelante, y ahora, ¿qué voy a hacer sin él?", donde se evidenció la cercanía que tenía entre ambos.
Hasta el momento se desconoce el paradero del menor, mientras familiares, amigos y autoridades siguen con la búsqueda.