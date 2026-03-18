¿Qué delitos enfrenta Kleivin Orellana, líder de la banda "La Kleivona"?

El Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula, dictó la medida de detención judicial en contra de Kleivin Orellana, señalado como el líder de la banda criminal denominada "La Kleivona". ¿Qué delitos enfrenta el acusado? A continuación los detalles.
La resolución fue emitida tras la audiencia de declaración de imputados que se realizó el pasado martes 17 de marzo, donde se detallaron las múltiples causas penales que el procesado mantiene vigentes con la justicia hondureña.
Según lo informado por Luis Gabriel Barahona, portavoz de los juzgados sampedranos, esta comparecencia corresponde a la tercera causa judicial que se presenta formalmente contra Orellana.
En este mismo expediente figuran otros tres individuos identificados como José Antonio Domínguez Castro, Medardo Antonio Vásquez Milla y Walter Iván Olvera Cruz, quienes habrían participado en los hechos recientes.
Mientras que Orellana y dos de sus acompañantes asistieron personalmente a la sede judicial, el cuarto implicado, Walter Iván Olvera Cruz, permanece bajo custodia en un centro hospitalario.
El grupo es investigado por una serie de ilícitos que se desencadenaron durante el operativo policial ejecutado el domingo 15 de marzo de 2026, fecha en la que las autoridades lograron la desarticulación de la banda.
Los delitos imputados en esta nueva causa incluyen atentado, depósito de armas de fuego agravado y tenencia de artefactos explosivos.
Asimismo, el Ministerio Público presentó cargos por tráfico de drogas agravado, señalando que estas acciones se cometieron en perjuicio del orden público y la salud pública del Estado de Honduras.
Barahona detalló que los hechos delictivos del domingo pasado ocurrieron precisamente durante el enfrentamiento y la resistencia que los sospechosos opusieron al momento de ser interceptados por las fuerzas de seguridad.
La evidencia recolectada en el sitio del arresto permitió sustentar la peligrosidad de los artefactos que se encontraban en posesión de la banda.
Sin embargo, el historial delictivo de Kleivin Orellana se extiende mucho más allá de los eventos ocurridos durante su captura el fin de semana. Antes de que se ejecutara el operativo que terminó con su detención, el sospechoso ya era considerado un objetivo prioritario para las autoridades debido a requerimientos previos por delitos de alto impacto.
Entre las órdenes de captura pendientes destacaba la acusación por privación ilegal de libertad en perjuicio de un testigo protegido. Este cargo se suma a la línea de investigación que lo vincula directamente con el delito de asociación para delinquir, bajo la premisa de que lideraba una organización jerarquizada dedicada a diversas actividades criminales en la zona norte.
El expediente del líder de La Kleivona aparece el requerimiento por el delito de homicidio. Se le responsabiliza por la muerte de Henry Jonathan Mejía Velásquez, quien se desempeñaba como agente de la policía municipal en la alcaldía de La Lima, Cortés, un hecho que había generado conmoción en dicha comunidad.
El portavoz judicial subrayó que la audiencia de declaración de imputado es apenas el inicio del proceso para esta tercera causa. Con la medida de detención judicial, el procesado deberá permanecer recluido en la cárcel de Támara, mientras se desarrolla la siguiente etapa del proceso. La audiencia inicial ha sido programada para los próximos días. Cabe mencionar que su hermano, José Wili Orellana, perdió la vida durante el enfrentamiento con la policía.