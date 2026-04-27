“No hemos matado a ese señor”: "Cartel del Diablo" rechaza vínculo con asesinato de pastor

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Núñez fue privado de libertad el 20 de abril en una zona montañosa del municipio de Yorito, Yoro y posteriormente asesinado. Tres días después, su cuerpo fue hallado en la aldea Agua Blanca, sector Ojo de Agua, en San José del Potrero, Comayagua. Las autoridades sostienen que Palma Benegas habría participado en la recepción de parte del dinero exigido como rescate, que ascendía a cinco millones de lempiras.