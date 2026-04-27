“No hemos matado a ese señor”: "Cartel del Diablo" rechaza vínculo con asesinato de pastor

El Cartel del Diablo negó en un video cualquier participación en el secuestro y asesinato del pastor Óscar Núñez. Aquí los detalles.
En la grabación, un individuo asegura que el grupo delictivo no está involucrado en el crimen, pese a los señalamientos realizados por las autoridades tras recientes capturas.
“De parte de mi gente no han matado a ese señor”, afirma el sujeto en el video, rechazando la vinculación del grupo con el hecho.
Asimismo, el interlocutor desacredita las investigaciones de la Policía Nacional y sostiene que el detenido no pertenece a la estructura criminal.
El individuo también asegura que la organización se dedica exclusivamente al narcotráfico y niega cualquier relación con secuestros u otros delitos similares.
En el mismo video, lanza amenazas contra supuestos integrantes de la pandilla Barrio 18, advirtiendo posibles actos de violencia en zonas donde ambos grupos tendrían presencia.
“Si quieren guerra, bueno, la guerra va a empezar”, advierte, elevando la tensión en medio del contexto de violencia.
Las declaraciones surgen tras la captura de Eduin Eraldo Palma Benegas, de 29 años, a quien las autoridades vinculan con el secuestro del líder religioso.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, Núñez fue privado de libertad el 20 de abril en una zona montañosa del municipio de Yorito, Yoro y posteriormente asesinado. Tres días después, su cuerpo fue hallado en la aldea Agua Blanca, sector Ojo de Agua, en San José del Potrero, Comayagua. Las autoridades sostienen que Palma Benegas habría participado en la recepción de parte del dinero exigido como rescate, que ascendía a cinco millones de lempiras.