Grupo multilatino de Guatemala busca aumentar inversión en Honduras; aplaude seguridad jurídica

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, recibió este miércoles -18 de marzo- una visita del Grupo Mariposa, conglomerado multilatino de alimentos y bebidas con sede en Guatemala, que le expresó su voluntad de continuar invirtiendo en Honduras al encontrar voluntad política que garantice la seguridad jurídica. La directora de Asuntos Corporativos de Grupo Mariposa, Rosa María de Flores, explicó que durante la visita los representantes del conglomerado expresaron su satisfacción y el deseo de este "fortalecimiento democrático de Honduras" con la nueva administración.

Seguir invirtiendo en Honduras

Asimismo, el encuentro fue el marco para expresar la voluntad del grupo de continuar con las inversiones en Honduras, dijo la ejecutiva de Grupo Mariposa. Recordó que el conglomerado empresarial genera en Honduras al menos 800 empleos directos y más de 3,500 empleos indirectos.

Además, Rosa María de Flores dijo que la visión del grupo es seguir creciendo y desarrollando nuevas inversiones en Honduras. Subrayó que la respuesta obtenida tras el encuentro ha sido muy positiva y enfatizó que el titular del Legislativo hondureño garantizó, sobre todo, la certeza jurídica para la inversión, así como hacer análisis que permitan contar con un marco jurídico más eficiente. “La verdad es que nosotros estamos muy optimistas con el futuro del país y creemos que se van dando las condiciones para un fortalecimiento de la integración centroamericana, de tener mejores relaciones comerciales y económicas”, expresó. “Sentimos que hay una voluntad política de garantizar seguridad jurídica y definitivamente este es un proceso de atracción de inversiones, que indudablemente todos los sectores del país hemos visto esa voluntad política y creemos que va a generar una mayor inversión y mayor desarrollo”, manifestó.

Refirió que, debido a que Grupo Mariposa está en la industria de alimentos y bebidas, va a continuar con ese proceso de seguir invirtiendo, “de ir generando empleo en Honduras y con esa confianza en el pueblo hondureño y, sobre todo, que nos sentimos bienvenidos por Honduras”.

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