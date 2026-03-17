Yuri Sabas presentó una moción para revisar los aranceles del camarón con China-Taiwán

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado Yuri Sabas, del Partido Liberal, presentó una moción exhortativa para que la Cancillería revise los tratados del camarón y se generen mejores condiciones para la exportación. Durante su intervención, Sabas pidió de manera exhortativa a la Secretaría de Desarrollo Económico y a la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacionalabrir espacios de negociación con China-Taiwán, señalando que actualmente los productos hondureños pagan un 21 % de arancel para ingresar a ese mercado. El legislador comparó esta situación con otros países, indicando que Panamá no tiene relaciones diplomáticas con China-Taiwán y paga 0 % de arancel por exportar camarón. Asimismo, mencionó que Ecuador no tiene tratado de libre comercio con ese país y paga el 10 %, al igual que México, mientras que Guatemala paga 0 % por contar con un tratado.

Sabas cuestionó que Honduras esté pagando un 21 % y aseguró que las exportaciones a Taiwán han caído de 106 millones de dólares en 2022 a 16 millones en la actualidad, según dijo, ha representado una pérdida de 89 millones de dólares en divisas. El diputado afirmó que la disminución de divisas impacta directamente en la economía nacional, señalando que la devaluación de la moneda y la pérdida de empleos están relacionadas con esta situación. En ese sentido, solicitó a las autoridades a negociar un arancel más justo, proponiendo que al menos se reduzca al 10 % para competir con otros países de la región. Sabas indicó que diputados de la zona sur, de diferentes partidos políticos, respaldan esta solicitud y están pidiendo a las autoridades que negocien un nuevo tratado o condiciones más favorables para el sector.