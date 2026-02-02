Diunsa anuncia nuevas inversiones y generación de empleos

Tegucigalpa, Honduras-. Diunsa ha dado a conocer que invertirá más de 1,300 millones de lempiras en el primer semestre del año, con la apertura de dos nuevas tiendas de gran formato, en San Pedro Sula y Choluteca. La cuarta tienda Diunsa en San Pedro Sula, en la antigua ubicación del Supermercado Junior en el barrio Suyapa, es una inversión de más de 600 millones de lempiras, que generará cerca de cien nuevos empleos directos, con un impacto estimado de 400 empleos indirectos.

En Choluteca, Diunsa invertirá 700 millones de lempiras, que significa la apertura de 125 empleos directos y 500 empleos indirectos, además de aquellos que genere la etapa de construcción. Estas inversiones son parte del plan de expansión de la cadena de tiendas por departamento más importante de Honduras, con el objetivo de consolidar su posición de liderazgo en el país. El anuncio de las nuevas inversiones se lleva a cabo en un momento muy importante en la historia de Diunsa, que este año cumplirá su 50 aniversario. Mario Roberto Faraj, presidente ejecutivo de Diunsa, expresó que "el desarrollo de nuestro plan de expansión es firme, con más tiendas y formatos, en nuevas localidades. Creemos en Honduras y en nuestra gente, por eso estamos invirtiendo en el país, generando empleo y contribuyendo al bienestar de las familias hondureñas".

Sobre los proyectos

Ambos proyectos contarán con todas las facilidades que ofrece Diunsa, con la más grande variedad de productos de las mejores marcas, los mejores precios y el mejor ambiente de compras. El diseño de las tiendas Diunsa contempla lo más reciente en tendencias para la construcción comercial, así como la eficiencia energética, la utilización de sistemas de aire acondicionado de alta eficiencia, iluminación LED y energía solar. Sobre la primera tienda Diunsa en la zona sur de Honduras, Faraj expresó: “Nos llena de entusiasmo llegar a Choluteca, una ciudad caracterizada por su dinamismo económico, que ha estado solicitando la apertura de una tienda Diunsa. Nuestra propuesta es innovadora, a la altura de lo que merece una de las zonas más importantes del país”.

Bienestar para las familias