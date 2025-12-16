No, Arístides Mejía no dijo que el bipartidismo evita el voto por voto porque gana Libre

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación atribuida al medio HRN en la que se asegura que el dirigente del Partido Liberal, Arístides Mejía, afirmó que el bipartidismo busca evitar el recuento voto por voto porque reconoce que el partido Libre resultaría ganador. Sin embargo, esa frase nunca fue pronunciada por Mejía. El arte gráfico del medio de comunicación fue modificado digitalmente, alterando el texto original. Al revisar la entrevista a la que hace referencia la publicación viral, no se encuentra evidencia de que Mejía haya emitido esas declaraciones. “Arístides Mejía: PL y Nacional Si aceptan contar voto por voto, gana Libre”, dice textualmente el texto que aparece en el arte, compartido el 15 de diciembre de 2025.

Ese mismo día, representantes del Partido Liberal y del Partido Nacional se reunieron en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) con el propósito de analizar la situación del proceso electoral y buscar consensos que permitan acelerar su conclusión dentro del marco legal, en medio de la crisis causada por la falta de resultados oficiales tras las elecciones del 30 de noviembre. En el encuentro, ambas fuerzas políticas acordaron impulsar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) culmine cuanto antes el escrutinio y pueda emitir la declaratoria oficial de un ganador. Además, expresaron la intención de respetar y reconocer al candidato declarado por el CNE para garantizar legitimidad al próximo gobierno. El escrutinio ha sido paralizado en múltiples ocasiones, lo que ha generado incertidumbre y polarización en la ciudadanía. De acuerdo con la actualización más reciente del CNE, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, es el virtual ganador, con una diferencia de 43,184 votos sobre Salvador Nasralla, del Partido Liberal. No obstante, aún está pendiente el escrutinio especial de más de 2,700 actas, que representan casi medio millón de votos.

Arte modificado

La pieza gráfica atribuida a HRN presenta inconsistencias visuales. En comparación con otras publicaciones originales del medio, este contenido evidencia una diferencia en el uso de la tipografía y el color. Una búsqueda inversa permitió localizar el arte original, publicado el 15 de diciembre de 2025 en el perfil de Frente a Frente, que pertenece a la misma organización. La frase auténtica dice: “Arístides Mejía: PL y Nacional buscan acelerar proceso y anunciar un ganador”.

En la cuenta oficial de HRN en Facebook también se compartió el contenido con una ligera variación en la línea gráfica, pero manteniendo la misma frase y fotografía.

No lo dijo

La publicación se difundió en el contexto de una entrevista que Arístides Mejía brindó tras la reunión sostenida en el Cohep con representantes del Partido Nacional para dialogar sobre el proceso electoral. EH Verifica escuchó y transcribió la grabación completa de la entrevista realizada el 15 de diciembre, sin encontrar la frase atribuida al dirigente liberal.