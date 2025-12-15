¿Qué consecuencias legales enfrentaría Marlon Ochoa si no asiste al pleno de la declaratoria electoral?

Tegucigalpa, Honduras.- El sábado 13 de diciembre, Manuel Zelaya Rosales, coordinador del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), confirmó que Marlon Ochoa no integrará el pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) el próximo 30 de diciembre, fecha en la que debe emitirse la declaratoria oficial. En esa tarde, en una asamblea del partido en un complejo de Siguatepeque, “Mel” Zelaya preguntó a la militancia si Ochoa debía integrar el pleno para que el órgano electoral cumpla su rol institucional de emitir la declaratoria oficial de los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre. En respuesta sincronizada, el grupo de activistas dijo: “No”. Luego, el coordinador general relató que Marlon Ochoa envió un mensaje de texto a la candidata presidencial Rixi Moncada, en el cual expone los motivos por los que no integrará el pleno y manifiesta que asumirá las consecuencias legales correspondientes. Ochoa afirma que el pueblo “no reconoce el fraude” y se autodefine como “soldado del pueblo”. Además, desafía el costo político y legal con una declaración central: “Que me condenen los tribunales... los medios...”, y concluye con que “el tribunal del pueblo” lo absolverá. En la misma asamblea, Zelaya, apegándose a la narrativa que el gobierno y Libre sostienen, ordenó a su militancia salir de forma pacífica a las calles a “luchar” contra el fraude electoral. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En consecuencia, desde la mañana de este lunes, colectivos de Libre han bloqueado tramos del bulevar Fuerzas Armadas en la capital hondureña. Desde la noche del domingo 14 de diciembre también han protagonizado disturbios en las afueras del Centro Logístico Electoral (CLE), instalado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), en el bulevar Centroamérica, frente a la colonia Miraflores, donde se realizará el escrutinio especial. Con el 30 de diciembre como fecha límite para cerrar la elección, el anuncio de Ochoa abre una pregunta clave para el día de la declaratoria: ¿qué consecuencias legales y penales enfrentaría si no integra el pleno y, con esa decisión, busca impedir o retrasar la declaratoria oficial? A continuación, EL HERALDO Verifica lo explica:



El escenario