Más de 45,000 hondureños solicitaron asilo y refugio en 20 países, revela informe

Tegucigalpa, Honduras.- Problemas como la violencia, la falta de oportunidades y la inestabilidad social que persiste en el país hacen que miles de hondureños cada año decidan salir del territorio. Sea de forma legal o irregular, muchos hondureños que migran en busca de un mejor futuro para su familia al llegar a la nación de destino buscan las alternativas para quedarse. Una de ellas es la petición de protección internacional, o sea una petición de asilo o refugio.

Al cierre de 2024, a nivel mundial se registraron 45,412 hondureños solicitantes de asilo y refugio, según estadísticas de Agencia de la Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) presentadas en un boletín informativo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) realizado por el Observatorio de Migraciones. Las solicitudes fueron presentadas en 20 países, siendo la mayoría a México; el boletín de la UNAH señala que el 61% (más de 27,800 hondureños) solicitaron asilo al país azteca. Del total de las solicitudes, se otorgaron 14,712 resoluciones favorables a hondureños, ubicando a México como el principal país de acogida para los connacionales, es decir, que 88 de cada 100 solicitudes fueron aprobadas. El 31% de los hondureños (unos 14,000) presentaron las solicitudes en a Estados Unidos (EE UU), mientras que apenas el 4% fue a España (unos 1,900); el 4% restante se realizó a otros 16 países, incluido Guatemala. En el caso de España, hasta mediados de julio del 2025 se registraban 481 solicitudes de refugio de hondureños.