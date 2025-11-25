Vaguada en altura dejará lluvias este miércoles en gran parte del país

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones climáticas de este miércoles -26 de noviembre- estarán dominadas por el ingreso de humedad del mar Caribe debido al viento del este y la presencia de una vaguada en altura, informó el pronosticador de Copeco, Mario Centeno. El especialista explicó que “tenemos el viento del este y la formación de una vaguada en altura que estarán provocando ingreso de humedad del Mar Caribe al terreno regional provocando en horas de la tarde precipitaciones débiles en la mayor parte del país con los mayores acumulados en sectores montañosos”. Centeno aclaró que las lluvias no se presentarán en todos los puntos del territorio, pues “a excepción de la región sur y sur occidente en donde prevalecen las condiciones secas” el resto del país sí tendrá precipitaciones.

El pronosticador añadió que continuarán las madrugadas frescas, al indicar que "siempre estaríamos esperando temperaturas frescas al amanecer". Sobre las condiciones marítimas, el técnico detalló que "el oleaje en el Caribe y el golfo de Fonseca de uno a tres pies de altura" se mantendrá estable durante la jornada.

Temperaturas