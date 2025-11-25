Vaguada en altura dejará lluvias este miércoles en gran parte del país

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones climáticas de este miércoles -26 de noviembre- estarán dominadas por el ingreso de humedad del mar Caribe debido al viento del este y la presencia de una vaguada en altura, informó el pronosticador de Copeco, Mario Centeno.
El especialista explicó que “tenemos el viento del este y la formación de una vaguada en altura que estarán provocando ingreso de humedad del Mar Caribe al terreno regional provocando en horas de la tarde precipitaciones débiles en la mayor parte del país con los mayores acumulados en sectores montañosos”.
Centeno aclaró que las lluvias no se presentarán en todos los puntos del territorio, pues “a excepción de la región sur y sur occidente en donde prevalecen las condiciones secas” el resto del país sí tendrá precipitaciones.
El pronosticador añadió que continuarán las madrugadas frescas, al indicar que “siempre estaríamos esperando temperaturas frescas al amanecer”.
Sobre las condiciones marítimas, el técnico detalló que “el oleaje en el Caribe y el golfo de Fonseca de uno a tres pies de altura” se mantendrá estable durante la jornada.
Temperaturas
En cuanto a las temperaturas, Centeno informó que “en Tegucigalpa una temperatura máxima de 27 mínima de 18 grados centígrados”.
Para el resto de la región central, señaló que habrá “una temperatura máxima de 29 mínima de 19 grados”.
El pronóstico también establece que “para la región isular una temperatura máxima de 30 mínima de 26 grados” se registrará durante este miércoles.
En la zona norte, el especialista indicó que se esperan “una temperatura máxima de 31 mínima de 22 grados”.
En la región oriental, el clima se mantendrá templado, con “una temperatura máxima de 30 mínima de 19 grados”, según el informe.
La región sur será nuevamente la más cálida del país, alcanzando “una temperatura máxima de 35 mínima de 25 grados”.
Finalmente, para el occidente se pronostica “una temperatura máxima de 30 mínima de 15 grados centígrados”.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).