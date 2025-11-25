La muerte violenta de mujeres este año superará las cifras registradas en 2024

Migdonia Ayestas , directora del observatorio de la violencia del IUDPAS, señaló que la muerte de las mujeres se da desde tempranas edades hasta los 98 años.

El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ( IUDPAS-UNAH ) en lo que va del año ha registrado 239 muertes violentas de mujeres en el país.

Tegucigalpa, Honduras.- Las muertes violentas de las mujeres en Honduras esta aumentando cada año, por lo que grupos defensoras de mujeres piden a las autoridades mayor protección.

Los últimos casos que se registran es el de una menor de seis años que fue asesinada, luego de salir de su casa hacer un mandado en la aldea El Paraíso en el municipio de Petoa, Santa Bárbara.

También las autoridades también investigan la muerte de una niña de cuatro años quien supuestamente perdió la vida al manipular una arma de fuego en Catacamas, Olancho.

Este año las muertes violentas de mujeres estaría superando a la del 2024, cuando se registraron 240 muertes violentas de féminas, indicó Ayestas.

"La violencia contra las mujeres es una pandemia, es un problema de salud pública; en Honduras 239 casos se han registrado de muertes de mujeres; esto es lamentable por que si lo comparamos con el año anterior vamos a superar la cifra de muertes violentas en 2024", dijo.

Los datos del observatorio muestran que cada 32 horas con 19 minutos muere una mujer de manera homicida en Honduras; el 64.9% de los homicidios de mujeres fueron con arma de fuego, mientras que el 15.1 % con arma blanca.

El observatorio muestra que las mujeres entre los 30 a 59 años fueron las más afectadas, al menos 100 víctimas tenían esa edad, seguida de las de 18 a 29 años, que representan el 29.3% de las muertes.

"Honduras a nivel internacional ocupa el quinto lugar de los países que son más violentos para las mujeres, pero en Latinoamérica ocupa los primeros lugares con tasas altas", apuntó.