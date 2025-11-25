La muerte violenta de mujeres este año superará las cifras registradas en 2024

Tegucigalpa, Honduras.- Las muertes violentas de las mujeres en Honduras esta aumentando cada año, por lo que grupos defensoras de mujeres piden a las autoridades mayor protección.
El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (IUDPAS-UNAH) en lo que va del año ha registrado 239 muertes violentas de mujeres en el país.
Migdonia Ayestas, directora del observatorio de la violencia del IUDPAS, señaló que la muerte de las mujeres se da desde tempranas edades hasta los 98 años.
Los últimos casos que se registran es el de una menor de seis años que fue asesinada, luego de salir de su casa hacer un mandado en la aldea El Paraíso en el municipio de Petoa, Santa Bárbara.
También las autoridades también investigan la muerte de una niña de cuatro años quien supuestamente perdió la vida al manipular una arma de fuego en Catacamas, Olancho.
Este año las muertes violentas de mujeres estaría superando a la del 2024, cuando se registraron 240 muertes violentas de féminas, indicó Ayestas.
"La violencia contra las mujeres es una pandemia, es un problema de salud pública; en Honduras 239 casos se han registrado de muertes de mujeres; esto es lamentable por que si lo comparamos con el año anterior vamos a superar la cifra de muertes violentas en 2024", dijo.
Los datos del observatorio muestran que cada 32 horas con 19 minutos muere una mujer de manera homicida en Honduras; el 64.9% de los homicidios de mujeres fueron con arma de fuego, mientras que el 15.1 % con arma blanca.
El observatorio muestra que las mujeres entre los 30 a 59 años fueron las más afectadas, al menos 100 víctimas tenían esa edad, seguida de las de 18 a 29 años, que representan el 29.3% de las muertes.
"Honduras a nivel internacional ocupa el quinto lugar de los países que son más violentos para las mujeres, pero en Latinoamérica ocupa los primeros lugares con tasas altas", apuntó.
Agregó que si no se ataca la violencia estructural y cultural las alarmantes cifras de muertes de mujeres. "Con datos tan altos de muertes de mujeres significa que Honduras no es un país seguro para las mujeres", dijo.
Los datos surgen en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora cada 25 de noviembre.
En el marco de esta fecha, los grupos defensoras de mujeres solicitan a las autoridades mayor protección a las féminas, mediante la creación de políticas públicas, así como a redoblar esfuerzos para aumentar la investigación de los casos y así no dejarlos en la impunidad.