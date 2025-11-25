Retiran de morgue sampedrana el cuerpo de Kimberly Sabillón, niña asesinada en Santa Bárbara

El padre de la menor, que llegó acompañado de los tíos de la pequeña, se sentó sobre una piedra y esperó varias horas para que le entregaran el cuerpo de su hija, quien supuestamente fue violada y posteriormente asesinada por desconocidos.

Santa Bárbara, Honduras.- El cuerpo sin vida de Kimberly Sabillón, la niña de seis años asesinada en Santa Bárbara, fue retirado la mañana de este martes de la morgue del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ciudad de San Pedro Sula.

“Es terrible. Gente sin oficio que hace eso en esos pueblos, pero primero Dios habrá justicia. Es la primera vez que pasa una cosa de esas ahí, pero esperamos a ver qué dicen las autoridades”, expresó el tío de la niña en las afueras de la morgue.

Uno de los acompañantes comentó que la aldea El Paraíso, en Petoa, Santa Bárbara, es “pequeña, muy linda, todos nos conocemos, gente trabajadora, pero siempre hay un desquiciado mental que hace barbaridades”.

Kimberly Sabillón Barahona desapareció el reciente lunes 24 de noviembre luego de haber sido enviada a hacer un mandado y no regresar, por lo que se comenzó su búsqueda con la esperanza de encontrarla con vida.

No obstante, la esperanza se desvaneció cuando su cuerpo fue localizado sin vida en un sector de la zona. Según versiones de los pobladores, la menor habría sido ultrajada sexualmente.