  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Le dijo que iba dormida: Madre hondureña dejó a su niña con cuidadora y se la devolvió muerta

De tan solo 20 meses de edad, una pequeña fue entregada a los brazos de su familia por su cuidadora, quien le dijo que iba dormida, pero la bebé nunca despertó. Aquí los detalles de los hechos

  • 25 de noviembre de 2025 a las 08:41
Le dijo que iba dormida: Madre hondureña dejó a su niña con cuidadora y se la devolvió muerta
1 de 10

Una madre hondureña originaria de El Corpus, Choluteca, que reside en Madrid, España, dejó a su hija en manos de una cuidadora y se la devolvió sin vida, asegurando que iba dormida. Aquí los detalles.

 Foto: Redes sociales
Le dijo que iba dormida: Madre hondureña dejó a su niña con cuidadora y se la devolvió muerta
2 de 10

La pequeña Danna, de 20 meses de edad, se quedó al cuidado de una mujer. La persona que estaba a cargo de la niña llamó a la madre para decirle que la bebé se había caído, pero que fue algo leve y que estaba bien.

 Foto: Canva-referencia
Le dijo que iba dormida: Madre hondureña dejó a su niña con cuidadora y se la devolvió muerta
3 de 10

"El viernes tenía que trabajar, tengo horario de 9 a 5 de la tarde, yo le pedí a la chica que lleva tres meses cuidándola, que me hiciera el favor de cuidarla", relató la madre de la menor.

 Foto: Canva-referencia
Le dijo que iba dormida: Madre hondureña dejó a su niña con cuidadora y se la devolvió muerta
4 de 10

"Mi pareja le fue a entregar a la niña a las 4. Ella le dijo que si la podían ir a recoger a las 8, entonces fue su hermana mayor a recogerla".

 Foto: Canva-referencia-Madrid
Le dijo que iba dormida: Madre hondureña dejó a su niña con cuidadora y se la devolvió muerta
5 de 10

"Cuando su hermana fue, ella le dijo: 'la niña va muy dormida' y 11 minutos para las 8 de la noche fue cuando ella me dice a mí: 'te quiero comentar, Dannita se ha dado un golpe, se ha caído del sillón, saltando, y se ha caído de frente'".

 Foto: Canva-referencia
Le dijo que iba dormida: Madre hondureña dejó a su niña con cuidadora y se la devolvió muerta
6 de 10

La madre, al preguntar por detalles del golpe, la cuidadora aseguró que era algo leve: "le pregunté, ¿no es muy grande, no tiene moretón o algo así? y me dice, no, no, es algo leve. Le dije mírala y me dijo, ella está bien".

 Foto: Redes sociales
Le dijo que iba dormida: Madre hondureña dejó a su niña con cuidadora y se la devolvió muerta
7 de 10

La hermana la llevó a casa y, al ver que estaba muy dormida, la acostó en la cama. Luego dijo: "Es que no sé qué pasa, yo la siento fría y yo le hablo y no me contesta".

 Foto: Canva-referencia-Madrid
Le dijo que iba dormida: Madre hondureña dejó a su niña con cuidadora y se la devolvió muerta
8 de 10

Cuando trataron de hacer que la niña reaccionara, según el relato de la madre, su condición era muy delicada: "Estaba súper mal y decían llamar a la ambulancia, y cuando me llaman y vi a mi hija salí corriendo".

 Foto: Redes sociales
Le dijo que iba dormida: Madre hondureña dejó a su niña con cuidadora y se la devolvió muerta
9 de 10

"Empecé a llamarla, fueron como 50 llamadas que le hice y no contestó, los médicos le llamaron porque tenía que decir cómo se había caído". Una amiga llamó a la hermana de la cuidadora para contactarla y fueron a buscarla.

 Foto: Redes sociales
Le dijo que iba dormida: Madre hondureña dejó a su niña con cuidadora y se la devolvió muerta
10 de 10

"El golpe de la niña fue del lado de la oreja y su estado era muy delicado". La madre relató que la cuidadora, después de la caída, le dio comida a la bebé y que la notó mareada, pensó que era sueño y la acostó a dormir. La bebé será sometida a una autopsia que revele cómo fue que murió.

Foto: Canva-referencia-Madrid
Cargar más fotos