Le dijo que iba dormida: Madre hondureña dejó a su niña con cuidadora y se la devolvió muerta

Una madre hondureña originaria de El Corpus, Choluteca, que reside en Madrid, España, dejó a su hija en manos de una cuidadora y se la devolvió sin vida, asegurando que iba dormida. Aquí los detalles.
La pequeña Danna, de 20 meses de edad, se quedó al cuidado de una mujer. La persona que estaba a cargo de la niña llamó a la madre para decirle que la bebé se había caído, pero que fue algo leve y que estaba bien.
"El viernes tenía que trabajar, tengo horario de 9 a 5 de la tarde, yo le pedí a la chica que lleva tres meses cuidándola, que me hiciera el favor de cuidarla", relató la madre de la menor.
"Mi pareja le fue a entregar a la niña a las 4. Ella le dijo que si la podían ir a recoger a las 8, entonces fue su hermana mayor a recogerla".
"Cuando su hermana fue, ella le dijo: 'la niña va muy dormida' y 11 minutos para las 8 de la noche fue cuando ella me dice a mí: 'te quiero comentar, Dannita se ha dado un golpe, se ha caído del sillón, saltando, y se ha caído de frente'".
La madre, al preguntar por detalles del golpe, la cuidadora aseguró que era algo leve: "le pregunté, ¿no es muy grande, no tiene moretón o algo así? y me dice, no, no, es algo leve. Le dije mírala y me dijo, ella está bien".
La hermana la llevó a casa y, al ver que estaba muy dormida, la acostó en la cama. Luego dijo: "Es que no sé qué pasa, yo la siento fría y yo le hablo y no me contesta".
Cuando trataron de hacer que la niña reaccionara, según el relato de la madre, su condición era muy delicada: "Estaba súper mal y decían llamar a la ambulancia, y cuando me llaman y vi a mi hija salí corriendo".
"Empecé a llamarla, fueron como 50 llamadas que le hice y no contestó, los médicos le llamaron porque tenía que decir cómo se había caído". Una amiga llamó a la hermana de la cuidadora para contactarla y fueron a buscarla.
"El golpe de la niña fue del lado de la oreja y su estado era muy delicado". La madre relató que la cuidadora, después de la caída, le dio comida a la bebé y que la notó mareada, pensó que era sueño y la acostó a dormir. La bebé será sometida a una autopsia que revele cómo fue que murió.