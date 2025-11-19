Feministas hondureñas exigen a candidatos leyes con perspectiva de género

Tegucigalpa, Honduras.— Organizaciones de mujeres hondureñas expresaron que les “entristece” que no hayan identificado propuestas de los principales candidatos presidenciales para reducir la violencia de género en su país, cuando solo faltan dos semanas para las elecciones del 30 de noviembre. "Nos entristece que, a dos semanas de las elecciones, no hemos identificado propuestas para la disminución de violencias de género de parte de candidatos a cargos públicos", indicaron en un comunicado los observatorios de cuatro organizaciones de mujeres feministas de Honduras. Además, condenaron "el ascenso de agresiones, difamaciones y campañas de odio contra las mujeres participantes del proceso electoral".

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, las mujeres también exigieron un "verdadero compromiso de las autoridades" ante "un Estado que no logra ser garante de los derechos fundamentales como la vida, la libertad y la integridad de las mujeres y niñas". Según las cuatro organizaciones, se deben ejecutar las "leyes existentes relacionadas con la violencia contra las mujeres, actualizar aquellas que presentan vacíos o inconsistencias y trabajar de manera coordinada con organizaciones de mujeres y feministas para la aprobación de leyes con perspectiva de género". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En ese sentido, pidieron "no sucumbir ante la presión de los fundamentalistas religiosos, antiderechos y conservadores que generan retrocesos en la legislación, contrario a los principios de derecho".