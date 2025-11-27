Así va la papeleta de candidatos a diputados por los 18 departamentos de Honduras

Este 30 de noviembre, Honduras se prepara para elegir al próximo presidente del país. Sin embargo, también se elegirán a los diputados que integraran al Congreso Nacional. Un total de 632 candidatos a diputados aparecen en la papeleta oficial del CNE. ¿Cuántos y cómo debo de elegirlos para valer mi voto?
Es importante mencionar que los candidatos que aparecerán en tu papeleta son de acuerdo con tu departamento. En el caso de Atlántida, están conformados por un total de 40 aspirantes de los cinco partidos, de los cuales únicamente podrás elegir a 8 o menos, ya sea de un mismo partido o de los cinco partidos.
Colón, el segundo departamento en la papeleta del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuenta con 16 candidatos; únicamente podrás elegir a cuatro (la marca indica el número total) de los cuatro partidos con aspirantes a diputados.
El departamento de Comayagua cuenta con 35 candidatos; recuerda solo pueden elegir a siete de ellos o menos.
Copán, de igual forma, solo permite elegir a 7 candidatos. En total son 35 candidatos, 7 de cada partido. Tú debes elegir el número indicado (7) del partido de tu afinidad o menos.
En Cortés hay un total de 100 candidatos; 20 de cada partido. Deberás hacer un máximo de 20 marcas en la casilla correspondiente del candidato que elijas.
Choluteca tiene 45 candidatos a diputados en total. Solo puedes marcar 9 casillas o menos.
El departamento de El Paraíso cuenta con 30 candidatos, donde solo podrás marcar 6 casillas máximo .
Francisco Morazán, al igual que Cortés, es uno de los departamentos con más candidatos. En este caso, hay un total de 115 aspirantes. Únicamente puedes marcar un máximo de 23 casillas.
En el departamento de Gracias a Dios solo hay 5 postulantes; solo puedes marcar 1 casilla como máximo.
Intibucá tiene 15 candidatos y solo podrás elegir a 3 de ellos o menos.
Islas de la Bahía cuenta con 5 candidatos a diputados; solo debes elegir a uno para que tu voto sea válido.
La Paz cuenta con 15 aspirantes y solo 3 de ellos, como máximo, deben aparecer marcados en tu planilla.
Lempira tiene a 25 candidatos a diputados. Tan solo podrás votar por cinco como máximo.
En Ocotepeque solo puedes votar por 2 o menos. Tiene 10 candidatos, dos del total de partidos.
En Olancho, el máximo de casillas que debes marcar es 7, siendo un total de 45 candidatos.
En Santa Bárbara, puedes marcar nueve casillas o menos para que tu voto por el candidato elegido sea válido.
En Valle, únicamente aparecen cuatro partidos que cuentan con un total de 16 candidatos. Solo puedes marcar 4 casillas o un número menor.
Finalmente, Yoro cuenta con 45 candidatos. Solo puedes marcar a 9 de los aspirantes de los diferentes partidos.