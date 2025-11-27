  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Así va la papeleta de candidatos a diputados por los 18 departamentos de Honduras

Más de 600 candidatos a diputados de los 18 departamentos en total van a buscar ser electos en este proceso electoral general 2025. Estos son los que aparecen en la papeleta

  • 27 de noviembre de 2025 a las 10:36
Así va la papeleta de candidatos a diputados por los 18 departamentos de Honduras
1 de 19

Este 30 de noviembre, Honduras se prepara para elegir al próximo presidente del país. Sin embargo, también se elegirán a los diputados que integraran al Congreso Nacional. Un total de 632 candidatos a diputados aparecen en la papeleta oficial del CNE. ¿Cuántos y cómo debo de elegirlos para valer mi voto?

 Redes sociales EH
Así va la papeleta de candidatos a diputados por los 18 departamentos de Honduras
2 de 19

Es importante mencionar que los candidatos que aparecerán en tu papeleta son de acuerdo con tu departamento. En el caso de Atlántida, están conformados por un total de 40 aspirantes de los cinco partidos, de los cuales únicamente podrás elegir a 8 o menos, ya sea de un mismo partido o de los cinco partidos.

 Redes sociales EH
Así va la papeleta de candidatos a diputados por los 18 departamentos de Honduras
3 de 19

Colón, el segundo departamento en la papeleta del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuenta con 16 candidatos; únicamente podrás elegir a cuatro (la marca indica el número total) de los cuatro partidos con aspirantes a diputados.

 Redes sociales EH
Así va la papeleta de candidatos a diputados por los 18 departamentos de Honduras
4 de 19

El departamento de Comayagua cuenta con 35 candidatos; recuerda solo pueden elegir a siete de ellos o menos.

 Redes sociales EH
Así va la papeleta de candidatos a diputados por los 18 departamentos de Honduras
5 de 19

Copán, de igual forma, solo permite elegir a 7 candidatos. En total son 35 candidatos, 7 de cada partido. Tú debes elegir el número indicado (7) del partido de tu afinidad o menos.

 Foto: CNE
Así va la papeleta de candidatos a diputados por los 18 departamentos de Honduras
6 de 19

En Cortés hay un total de 100 candidatos; 20 de cada partido. Deberás hacer un máximo de 20 marcas en la casilla correspondiente del candidato que elijas.

 Foto: CNE
Así va la papeleta de candidatos a diputados por los 18 departamentos de Honduras
7 de 19

Choluteca tiene 45 candidatos a diputados en total. Solo puedes marcar 9 casillas o menos.

 Foto: CNE
Así va la papeleta de candidatos a diputados por los 18 departamentos de Honduras
8 de 19

El departamento de El Paraíso cuenta con 30 candidatos, donde solo podrás marcar 6 casillas máximo .

 Foto: CNE
Así va la papeleta de candidatos a diputados por los 18 departamentos de Honduras
9 de 19

Francisco Morazán, al igual que Cortés, es uno de los departamentos con más candidatos. En este caso, hay un total de 115 aspirantes. Únicamente puedes marcar un máximo de 23 casillas.

 Foto: CNE
Así va la papeleta de candidatos a diputados por los 18 departamentos de Honduras
10 de 19

En el departamento de Gracias a Dios solo hay 5 postulantes; solo puedes marcar 1 casilla como máximo.

 Foto: CNE
Así va la papeleta de candidatos a diputados por los 18 departamentos de Honduras
11 de 19

Intibucá tiene 15 candidatos y solo podrás elegir a 3 de ellos o menos.

 Foto: CNE
Así va la papeleta de candidatos a diputados por los 18 departamentos de Honduras
12 de 19

Islas de la Bahía cuenta con 5 candidatos a diputados; solo debes elegir a uno para que tu voto sea válido.

 Foto: CNE
Así va la papeleta de candidatos a diputados por los 18 departamentos de Honduras
13 de 19

La Paz cuenta con 15 aspirantes y solo 3 de ellos, como máximo, deben aparecer marcados en tu planilla.

 Foto: CNE
Así va la papeleta de candidatos a diputados por los 18 departamentos de Honduras
14 de 19

Lempira tiene a 25 candidatos a diputados. Tan solo podrás votar por cinco como máximo.

 Foto: CNE
Así va la papeleta de candidatos a diputados por los 18 departamentos de Honduras
15 de 19

En Ocotepeque solo puedes votar por 2 o menos. Tiene 10 candidatos, dos del total de partidos.

 Foto: CNE
Así va la papeleta de candidatos a diputados por los 18 departamentos de Honduras
16 de 19

En Olancho, el máximo de casillas que debes marcar es 7, siendo un total de 45 candidatos.

 Foto: CNE
Así va la papeleta de candidatos a diputados por los 18 departamentos de Honduras
17 de 19

En Santa Bárbara, puedes marcar nueve casillas o menos para que tu voto por el candidato elegido sea válido.

 Foto: CNE
Así va la papeleta de candidatos a diputados por los 18 departamentos de Honduras
18 de 19

En Valle, únicamente aparecen cuatro partidos que cuentan con un total de 16 candidatos. Solo puedes marcar 4 casillas o un número menor.

 Foto: CNE
Así va la papeleta de candidatos a diputados por los 18 departamentos de Honduras
19 de 19

Finalmente, Yoro cuenta con 45 candidatos. Solo puedes marcar a 9 de los aspirantes de los diferentes partidos.

 Foto: CNE
Cargar más fotos