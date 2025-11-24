Más del 80% de los alcaldes en Honduras busca la reelección

Para el analista, quien busca una diputación por el Pinu, una calle recién pavimentada se puede ver y hacer propaganda con eso, pero si se empiezan a ver los problemas sociales de los grupos vulnerables, es poco notable, pero es lo que debe atenderse."De tal manera que hay alcaldes que de una forma tonta, porque no hay una ley que realmente los obliguen, hacen obras lentas para que no se acabe la necesidad de pedir obras que se puedan ver al ojo", analizó.De tal forma que se puede ver municipios que llevan décadas siempre en el último lugar de las categorías, que son A, B, C y D, de acuerdo con la estructura de potencial fiscal y potencial de estructura administrativa municipal.