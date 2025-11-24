Más del 80% de los alcaldes en Honduras busca la reelección

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde liberal de Marcovia, Choluteca, Nahún Cálix, todavía recuerda cuando se lanzó por primera vez al ruedo político en 2005. Era casi un joven de 27 años y hoy ya lleva cinco periodos, buscando gobernar por sexta ocasión ese municipio. En Honduras no existe una ley que prohiba que un alcalde municipal se pueda reelegir de manera indefinida, lo que permite que decenas de jefes edilicios hagan del gobierno local su trabajo permanente, ganándose la confianza de sus pobladores. La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus comprobó, por medio de un cruce de información a partir de registros del Consejo Nacional Electoral (CNE), que 8 de cada 10 alcaldes buscan reelegirse en las elecciones generales del próximo domingo 30 de noviembre para el período 2026-2030. En el caso de Cálix, se convirtió en jefe municipal en 2006 en el gobierno del expresidente José Manuel Zelaya Rosales, derrocado del poder en el 2009. Él se ha mantenido al frente de esta municipalidad gracias al buen desempeño, aseguró. El análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus evidencia que el órgano electoral registra un total de 247 alcaldes de diferentes partidos políticos que buscan otro mandato, que representan el 83% de las 298 municipalidades. Varias autoridades locales registran ya tres, cuatro, cinco, seis y hasta siete períodos de gobierno. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Los hondureños volverán a ver en las papeletas los rostros de la mayoría de jefes municipales, quienes aspiran a extender su mandato cuatro años más, en competencia con nuevos rostros que también quieren destronarlos. Se comprobó que apenas 51 alcaldes decidieron hacerse a un lado del proceso para darle paso a las nuevas generaciones dentro de sus institutos políticos.

Cálix, quien se considera ahora un hombre experimentado, expresó que el secreto para continuar en el poder es dar soluciones a los habitantes. Recordó que cuando asumió la municipalidad estaba altamente endeudada, muchas comunidades reportaban las calles destruidas, sin agua potable y sin energía eléctrica, prácticamente en el olvido y con el paso de los años ha ido resolviendo los problemas.

Una de los principales inconvenientes que ha tenido es que ha gobernado desde la llanura, porque ha pasado por tres gobierno nacionalistas —Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022)—, y ahora con Libertad y Refundación (Libre, 2022-2026), por lo que un importante número de proyectos de infraestructura no se han logrado realizar. “Sabemos que con Salvador Nasralla vamos a ganar las elecciones y con un gobierno liberal vamos a poder desarrollar los proyectos de infraestructura, como pavimentar los accesos a las playas y a las empresas camaroneras”, aseguró.

La reelección

Para este proceso electoral, el Partido Nacional es la fuerza que lleva más ediles a la reelección, dado que es el instituto político que tiene mayor cantidad de corporaciones a nivel nacional: 144 de las 298. De esa cifra, se volvieron a postular 116 autoridades, lo que significa que 8 de cada 10 jefes edilicios buscan reeligirse. Carlos Alberto Martínez Mendoza, quien abandonó las filas de la Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH) para sumarse al partido de la estrella solitaria en Apacilagua, Choluteca, es uno de ellos.

Arnulfo Rodríguez, alcalde nacionalista de La Virtud, Lempira, al igual que Cálix, comenzó su mandato en 2006, es decir, lleva cinco periodos consecutivos, sumando 20 años en el poder, y ahora busca su sexto mandato. “Los alcaldes buscamos la reelección porque en primer lugar la gente es que nos induce a que continuemos en el cargo dada la labor que hemos hecho y porque ven buenos resultados”, expresó. Las cifras analizados por la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus, reflejan que un total de 78 alcaldes de todo el país tienen más de 12 años de estar en sus puestos, de estos el 50% son nacionalistas, el 33% del Partido Liberal, el 9% de Libre, el 8% de las alianzas Liberal/Libre, mientras que la Decromacracia Cristiana se quedó sin representación en municipalidades.

Con 8 alcaldes cada uno, El Paraíso y Santa Bárbara son los departamentos con mayor número de alcaldes con más antigüedad en sus cargos. Les siguen Choluteca y Comayagua, con 7 alcaldes, respectivamente; luego están Francisco Morazán, Copán, Olancho, Yoro, La Paz y Lempira. Rodríguez expresó que la reelección les permite continuar con los proyectos que se están ejecutando, darle continuación a los planes que se han trazado y que todavía no han caducado, “entonces necesitamos un pedido más para ir evacuando los compromisos”. Hace 20 años, cuando asumió el poder local, dijo que en La Virtud hacían falta los servicios más básicos, como el agua potable, y con el paso de los años han ido solucionando esos problemas, instalando alcantarillado y se ha pavimentado el pueblo en un 95%.

Tránsfugas

El Partido Nacional ha demostrado ser el que tiene las estructuras más sólidas porque evitaron la fuga de candidatos hacia otros partidos, como ocurrió en las demás fuerzas políticas, en especial en el Partido Liberal. El alcalde de La Virtud no cree que ellos le estén cerrando oportunidades a otros, sino que es la población que los propone, “la gente aplica con nosotros un dicho popular conocido que dice: 'vale más lo viejo conocido que lo nuevo por conocer'”. El Partido Liberal es el que más ha sufrido por fugas debido a que en las elecciones de 2021 ganó 91 alcaldías, de los cuales 74 ediles se reeligen, pero no todos bajo la bandera con la que llegaron al poder. Los liberales perdieron cinco alcaldes, quienes migraron a Libre, así como otros tres que participaron en 2021 en alianza con Libre. Los cinco liberales que se fueron son: Erlin Omar Rodríguez Ramos de Aguanqueterique, La Paz; Jaime Antonio Reyes de Mapulaca, Lempira; José Luis Hernández Portillo de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara; Marbin Genser Ruiz Herrera, de Jano, Olancho y Moisés Antonio Vargas Flores de Maraita, Francisco Morazán.

Mientras que de la alianza Liberal-Libre se fueron definitivamente al partido oficialista: Darlyn Bernardo Barrientos Cárcamo, de La Unión, Lempira; Nelson Yovany Castellanos Perdomo de Concepción del Sur, Santa Bárbara y Pablo Antonio Leiva Hernández de El Níspero, Santa Bárbara. Pero los liberales también sumaron en sus filas a un alcalde que ganó en 2021 con la Democracia Cristiana, Eduar Kenny Andino Álvarez, de Nueva Armenia, Francisco Morazán, así como el actual jefe municipal sampedrano, Roberto Contreras, quien llegó con la bandera de Libre y ahora es rojo, blanco, rojo. En ese sentido, son 71 jefes edilicios liberales que pretenden ampliar su dominio en las municipalidades.

Libre fue el más beneficiado con las tránsfugas, superando incluso la cantidad de alcaldes que obtuvo en 2021, ya que hace cuatro años, lograron 51 corporaciones municipales, pero esta cifra asciende a 57 con las nuevas incorporaciones. Los candidatos que buscan la reelección se desglosan de esta forma: 48 que nacieron en Libre; 5 liberales que se les unieron; tres que formaron alianza con el Partido Liberal, pero se quedaron en Libre; uno que era del Partido Salvador de Honduras (PSH), que es José Antonio Guillén Rivera, de Protección, Santa Bárbara y Mario Alberto Canales Flores de San Isidro, Choluteca, que antes era de la Democracia Cristiana.

Con ellos, Libre sumaba 58 alcaldes, pero se reportó una salida, la de Roberto Contreras, quien para llegar a la alcaldía colocó a su hermano Rolando para posteriormente hacer la transición.

Los que tienen más antigüedad

El que lleva más periodos al frente de un gobierno local es Carlos Miranda de Comayagua, Comayagua, con siete períodos, el equivalente a 28 años en el poder; también está Raúl Ugarte de Pimienta, Cortés, con seis periodos (24 años gobernando). Se unen ocho alcaldes más con el mismo tiempo. Entre los que suman cinco periodos, es decir, 20 años en el poder, está Quintín Soriano de Choluteca, Choluteca y Wilfredo Guevara de San Pedro de Tutule, La Paz. En total son 27 alcaldes los que llevan más de dos décadas en sus puestos.

Para el doctor en negocios y desarrollo, Omar García, hay alcaldes que han demostrado ciertos cambios en sus municipios, por ejemplo, Carlos Miranda, empezó haciendo remodelaciones y eso le ha servido, pero hay otros que realmente no logran mostrar una gestión ágil, más bien es muy lenta.

La acumulación de períodos continuos hace que las obras de infraestructuras se vayan ejecutando, pero las de desarrollo social son más complejas y difíciles de poder publicitar para hacer propaganda electoral.

Para el analista, quien busca una diputación por el Pinu, una calle recién pavimentada se puede ver y hacer propaganda con eso, pero si se empiezan a ver los problemas sociales de los grupos vulnerables, es poco notable, pero es lo que debe atenderse. "De tal manera que hay alcaldes que de una forma tonta, porque no hay una ley que realmente los obliguen, hacen obras lentas para que no se acabe la necesidad de pedir obras que se puedan ver al ojo", analizó. De tal forma que se puede ver municipios que llevan décadas siempre en el último lugar de las categorías, que son A, B, C y D, de acuerdo con la estructura de potencial fiscal y potencial de estructura administrativa municipal.

Lo más correcto, según García, es separar las elecciones municipales en fechas diferentes a las de diputados y presidente, "esa separación es tan sana que permitiría de alguna o de otra forma crear democracia". Al mismo tiempo, consideró que se deberían prohibir las elecciones prolongadas, "para mí solo debería haber una reelección, o sea, hasta ocho años, cuatro elegidos y cuatro reelegidos, ocho años son suficiente para cambiar una ciudad totalmente". Además, expuso que otros ciudadanos que optan a ser alcalde traen nuevas preparaciones, nuevos conocimientos, porque el nivel de preparación académica de muchos alcaldes deja mucho que desear.

Recordó que una vez en Concepción de María, Choluteca, cuando él trabajaba para USAID resultó electo un alcalde que le dijo, "licenciado ayúdeme por favor, es que mí tío era el candidato para ser alcalde, pero él se murió y el Partido me propuso a mí y yo gané, pero yo no entiendo nada de eso, yo soy lechero". Entonces él dijo que no fuera a ordeñar la alcaldía y le preguntó qué había en el municipio, y el nuevo jefe municipal le dijo que solo pobreza y piedras, entonces empezaron por eso.