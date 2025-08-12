Es falso el cartel que atribuye a EE UU recompensa por captura de Manuel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales se difunde la imagen de un supuesto cartel que atribuye al Departamento de Estado de Estados Unidos una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura del expresidente hondureño (2006-2009) Manuel Zelaya Rosales, señalado en la publicación como “aliado” del mandatario venezolano Nicolás Maduro. Sin embargo, es falso. No hay registros ni comunicados oficiales que confirmen que Estados Unidos ofrezca una recompensa por la detención de Zelaya. "Estados Unidos ofrece buena recompensa quien brinde información para la captura de Jose Manuel Zelaya aliado de Nicolás maduro moro”, dice textualmente la publicación de TikTok difundida desde el 11 de agosto de 2025, con más de 3,000 visualizaciones.

El asesor presidencial Manuel Zelaya ha respaldado al presidente venezolano Nicolás Maduro frente a sus acusaciones del gobierno estadounidense en reiteradas ocasiones. Tras el aumento a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro el pasado 7 de agosto, Zelaya calificó las incriminaciones contra Maduro como "especulaciones mal infundadas".

Nada lo prueba

Una búsqueda inversa en Google Lens de la fotografía utilizada en la publicación viral no arrojó resultados que respalden la afirmación en medios de comunicación o fuentes confiables. La revisión del sitio web del Departamento de Estado de Estados Unidos no encontró ningún comunicado de prensa que mencione una recompensa contra el exmandatario hondureño. Una pesquisa en las redes sociales del Departamento de Estado ( Facebook y X ) mostró un cartel similar de la agencia federal publicada el 7 de agosto de 2025 que aumentaba la recompensa a 50 millones por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, similar al atribuido al exmandatario hondureño.

Sobre la imagen

Aunque la imagen imita el formato de los carteles oficiales de recompensas de la agencia norteamericana, un análisis visual revela que la tipografía y el color del afiche de Zelaya presenta indicios de manipulación digital. También el nombre "José’" incluye un apóstrofe después "é", lo cual no es correcto y no es común en documentos oficiales de la institución estadounidense.