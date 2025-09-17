Gennie Flores de Bike Mart: "No hay otro evento tan masivo a nivel nacional como la Vuelta"

Tegucigalpa.- La pasión por el ciclismo volverá a brillar en la decimocuarta edición de la Vuelta Ciclística EL HERALDO 2025, y con ella, Bike Mart reafirma su lugar como uno de los aliados más fieles de este evento deportivo y solidario. Para Gennie Flores, representante de la tienda, la Vuelta no es solo una competencia, sino un espacio donde se conjuga el deporte, la solidaridad y la esperanza. “El lema de este año, ‘Rodando y dejando huellas’, refleja lo que buscamos: que el ciclista se sienta también involucrado dentro de esta actividad benéfica y sepa que está dejando un granito de arena para apoyar a la fundación Arca de Esperanzas”, expresó emocionada.

Bike Mart no solo acompaña, sino que también aporta en grande. La marca regalará bicicletas a participantes y ganadores, reafirmando su compromiso con el crecimiento del ciclismo en Honduras. Para Flores, cada edición es una oportunidad para ver la evolución del evento y del deporte. "Ya son 14 ediciones y cada año crecemos más. Ver cómo los niños del circuito infantil ahora pasan a la Vuelta grande es emocionante, porque eso les llena su cerebrito de recuerdos, memorias y retos", añadió.

Continúo crecimiento

La representante de la entidad destacó además la magnitud que ha alcanzado la Vuelta. Para ella, este es un evento que ya se convirtió en un referente nacional y el mismo es esperado con entusiasmo por ciclistas de todas las categorías. "No hay otro evento tan masivo a nivel nacional. Al final creo que de tanto corredor y ciclista va a llegar un momento que vamos a tener que separar las categorías amateurs de las categorías élites, para hacer un día específico solo para los élites, porque sí es impactante e impresionante la velocidad que los profesionales agarran en un circuito como este”, subrayó.