Conozca dónde y cómo puede inscribir a su niño para la Vuelta Ciclística Infatil 2025

Tegucigalpa.- La emoción de las dos ruedas se apodera de los consentidos de la casa con la Vuelta Infantil EL HERALDO 2025 y las inscripciones para dicho evento ya entraron en marcha. Desde ya, los niños de 2 a 10 años pueden asegurar su lugar en esta gran fiesta del ciclismo, que unifica la diversión, el deporte y la solidaridad en un solo escenario. El costo de inscripción es de 200 lempiras por participante, un valor que da acceso a una experiencia única llena de adrenalina, juegos y sana competencia.

El proceso de inscripción comenzó desde el viernes 12 de septiembre y muchos son los que ya aseguraron su lugar en la principal fiesta del ciclismo exclusiva para los menores.

¿Dónde se inscriben?

Las inscripciones en línea ya están disponibles a través de la página web www.vueltaelheraldo.hn, lo que permite a los padres registrar a sus pequeños de forma rápida y segura. A partir del reciente viernes 19 de septiembre se abrió un kiosco ubicado en el pasillo del Foodcourt de Multiplaza en Tegucigalpa. Allí se estará atendiendo al público de jueves a domingo de cada semana en horario de 12:00 del mediodía a las 6:00 de la tarde.

Las inscripciones de la decimoprimera Vuelta Infantil permanecerán abiertas hasta el 15 de octubre, por lo que las familias tienen varias semanas para asegurar el cupo de sus pequeños ciclistas.

Domingo 19 de octubre

La competencia está diseñada para que todos los niños, sin importar su nivel de experiencia, puedan disfrutar al máximo y divertirse en familia. La gran cita para los cipotes será el domingo 19 de octubre de 2025, cuando el estacionamiento del tercer nivel de Multiplaza de la capital se transformará en un circuito lleno de color, risas y pedales.