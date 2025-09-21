  1. Inicio
Conozca dónde y cómo puede inscribir a su niño para la Vuelta Ciclística Infatil 2025

Las inscripciones de la Vuelta Infantil 2025 están abiertas y hay más de una vía para registrarse. Conozca los detalles para ser parte de la competencia del domingo 19 de octubre

  • 21 de septiembre de 2025 a las 12:11
La decimoprimera edición de la Vuelta Ciclística Infantil de EL HERALDO se llevará a cabo el domingo 19 de octubre en Multiplaza de la capital.

 FOTO: El Heraldo

Tegucigalpa.- La emoción de las dos ruedas se apodera de los consentidos de la casa con la Vuelta Infantil EL HERALDO 2025 y las inscripciones para dicho evento ya entraron en marcha.

Desde ya, los niños de 2 a 10 años pueden asegurar su lugar en esta gran fiesta del ciclismo, que unifica la diversión, el deporte y la solidaridad en un solo escenario.

El costo de inscripción es de 200 lempiras por participante, un valor que da acceso a una experiencia única llena de adrenalina, juegos y sana competencia.

El proceso de inscripción comenzó desde el viernes 12 de septiembre y muchos son los que ya aseguraron su lugar en la principal fiesta del ciclismo exclusiva para los menores.

¿Dónde se inscriben?

Las inscripciones en línea ya están disponibles a través de la página web www.vueltaelheraldo.hn, lo que permite a los padres registrar a sus pequeños de forma rápida y segura.

A partir del reciente viernes 19 de septiembre se abrió un kiosco ubicado en el pasillo del Foodcourt de Multiplaza en Tegucigalpa. Allí se estará atendiendo al público de jueves a domingo de cada semana en horario de 12:00 del mediodía a las 6:00 de la tarde.

Las inscripciones de la decimoprimera Vuelta Infantil permanecerán abiertas hasta el 15 de octubre, por lo que las familias tienen varias semanas para asegurar el cupo de sus pequeños ciclistas.

Domingo 19 de octubre

La competencia está diseñada para que todos los niños, sin importar su nivel de experiencia, puedan disfrutar al máximo y divertirse en familia.

La gran cita para los cipotes será el domingo 19 de octubre de 2025, cuando el estacionamiento del tercer nivel de Multiplaza de la capital se transformará en un circuito lleno de color, risas y pedales.

“Nos llena de entusiasmo ser el lugar donde las familias se reúnen para acompañar a los pequeños y vivir los mejores momentos de este gran deporte. Es un gran orgullo apoyar el futuro del país”, dijo Lila Fúnez, representante de este centro comercial que es la casa de la Vuelta Infantil.

Erlin Varela
Erlin Varela
Periodista

Periodista de deportes con más de una década de recorrido: desde 2011 en Diario El Heraldo y a partir de 2022 en las diferentes plataformas de grupo OPSA. Experiencia en distintas coberturas relacionadas principalmente a la Liga Nacional y a la Selección de Honduras.

