Mario Moncada le responde a Supremo por polémica del estadio Nacional: "Puse un alto"

Moncada respondió a las acusaciones del influencer Supremo, quien denunció trabas para realizar el partido entre los Tiktokers de Honduras y Brasil en el Estadio Nacional

  • 21 de septiembre de 2025 a las 13:08
Mario Moncada, comisionado de CONDEPOR, salió al paso y dio su versión sobre el conflicto que involucra al estadio Nacional y la Selección de Tiktokers de Honduras.

 Fotos: Cortesía.
Supremo ha confirmado que el partido de los Tiktokers de Honduras contra Brasil ya no se jugará en Tegucigalpa.
El creador de contenido, organizador del evento, preguntó a Mario Moncada, comisionado de CONDEPOR, y reveló la nueva sede.
La Selección de Tiktokers de Honduras viene de ganarle 2-1 a Nicaragua en Managua la noche del viernes, sumando su primer triunfo fuera de casa.
Ahora, los creadores de contenido ponen su mirada en el siguiente compromiso y es contra los brasileño, en busca de la revancha.
Cabe recordar que la Selección de Tiktokers de Honduras perdió 2-0 contra los creadores de contenido de Brasil en juego disputado en Sao Paulo.
Supremo acordó la revancha ese mismo día y ya hay fecha para el partido de vuelta frente a los brasileños, pero ha surgido un problema.
En primera instancia, el estadio Nacional Chelato Uclés iba a albergar el partido de los Tiktokers de Honduras contra los de Brasil.
"Probablemente el partido contra Brasil se juegue en el Estadio Olímpico, ya que un tal Mario Moncada nos está poniendo muchas trabas y se quieren lucrar de un evento privado", publicó Supremo en su cuenta de Instagram.
Hoy por la mañana, Mario Moncada, comisionado de CONDEPOR, respondió a las acusaciones del influencer y dejó un mensaje claro:
"Supremo , en ningún momento hemos negado el Estadio Nacional para el partido SHOW entre las selecciones tiktokeras de Honduras y Brasil. Desde el primer día delegué a un representante de CONDEPOR (Rudy Urbina) para darle seguimiento al evento, y todo lo que solicitaron se les autorizó.
"Lo único en lo que no estuve de acuerdo fue en quitarles la oportunidad de venta a las familias humildes que, por años, han vivido de las ganancias que generan las tajaditas, carne asada, chuletas, refrescos, cervezas y demás productos en el estadio. La propuesta de ustedes fue que esas ventas fueran exclusivas para tiktokers , y ahí puse un alto, porque mi deber como administrador temporal de este bien público es ser solidario con quienes más lo necesitan”.
"El ruido que se ha generado con tu publicación solo lo está aprovechando la oposición política. Por eso lo aclaro: no hubo veto, no hubo bloqueo; lo único que defendí fue a los vendedores tradicionales del Estadio Nacional , un sector trabajador y desprotegido que merece respeto”.
"Pero si quieren también las pocas ganancias que, producto de sus ventas, generan estos emprendedores, también son suyas.”
El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, aprovechó la ocasión y le dio la bienvenida a Supremo y el equipo de Tiktokers de Honduras. "La casa de la H está a su disposición siempre para una fiesta deportiva".
