Partido de tiktokers de Honduras ante Brasil cambia de sede ¡ya no será en Tegucigalpa!

El partido que estaba programado para realizarse en la ciudad de Tegucigalpa de la selección de tiktokers de Honduras ya no va más y ahora confirman que cambian de escenario.
Supremo fue el encargado de lanzar la información que el juego ante los brasileños ya no será en la capital de la República.
La Selección de Tiktokers de Honduras llega de triunfar 2-1 a Nicaragua en Managua la noche del viernes, sumando su primer gane fuera de tierras catrachas.
Ahora, los creadores de contenido ponen su mirada en el siguiente compromiso y es contra los brasileños, en busca de la revancha.
Con la llegada de Primi Maradiaga al mando de los tiktokers de Honduras, Supremo jugó pocos minutos en el duelo ante los nicaragüenses.
La Selección de Tiktokers de Honduras perdió 2-0 contra los creadores de contenido de Brasil en juego disputado en Sao Paulo. Ahora se viene la revancha.
Supremo acordó la revancha ese mismo día y ya hay fecha para el partido de vuelta frente a los brasileños, pero ha surgido un problema.
El partido de los tiktokers de Honduras vs Brasil estaba programado a jugarse en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, pero ahora será en otra sede.
Incluso, ya se conoce el precio de los boletos para el partido contra los brasileños.
"Probablemente el partido contra Brasil se juegue en el Estadio Olímpico, ya que se nos está poniendo muchas trabas y se quieren lucrar de un evento privado", publicó Supremo en su cuenta de Instagram.
"Gracias a la Presidenta (Xiomara Castro) y al Alcalde de Tegucigalpa por apoyarnos en este proyecto, pero lastimosamente lo voy a mover a SPS", agregó Supremo.
"El tiempo de Dios es perfecto, nos vamos a para San Pedro", escribió Supremo en sus redes.
El partido de los Tiktokers de Honduras vs Brasil se jugará ahora en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, con una capacidad para más de 37 mil aficionados.
Los tiktokers quieren darle otro triunfo a la afición hondureña y esta vez quieren hacerlo ante Brasil.
Roberto Contreras se pronunció sobre el tema y le dio la bienvenida a los Tiktokers ya que no se jugará en Tegucigalpa.