Ojojona se prepara para el Guancasco, la tradición lenca que une a dos pueblos

Tegucigalpa, Honduras.- El municipio de Ojojona, en Francisco Morazán, se alista para vivir una de las celebraciones más antiguas y coloridas de Honduras: el Guancasco.
Esta festividad, que se realizará los días 19 y 20 de enero, es un símbolo de unidad, paz y tradición entre los pueblos de Ojojona y Lepaterique.
“Invitamos a todos a ser parte de nuestra Feria Patronal en honor a San Sebastián, co-patrón de Ojojona, y a celebrar juntos nuestro tradicional Guancasco con Santiago de Lepaterique”, expresó el párroco Tony Salinas, encargado de la Parroquia San Juan Bautista.
El Guancasco tiene sus raíces en la cultura lenca, originaria de la región, y con el paso del tiempo incorporó elementos del cristianismo, convirtiéndose en un ejemplo de sincretismo cultural y religioso.
La tradición consiste en un encuentro entre dos pueblos que fomenta la amistad, la colaboración y la resolución pacífica de conflictos.
Historiadores coinciden en que esta celebración es un legado cultural que ha logrado mantenerse vivo hasta la actualidad. La transmisión de padres a hijos ha permitido que la tradición siga vigente y se celebre con gran devoción.
Durante la festividad, las imágenes de los santos patronos -Santiago Apóstol de Lepaterique y San Sebastián de Ojojona- recorren las calles, acompañadas de procesiones, danzas y música tradicional que llenan de alegría y color los municipios.
El Guancasco es una manifestación de fe y un espacio de encuentro social. Cada canto, cada danza y cada oración refleja la devoción de la gente y su compromiso con la convivencia pacífica y la hermandad entre pueblos.
Las familias se organizan con semanas de anticipación, preparando altares, vestimentas tradicionales y platillos típicos para compartir durante la festividad. Las calles de Ojojona se llenan de colores vivos, música y aromas que hacen del Guancasco una experiencia única.
Los jóvenes juegan un papel esencial en la continuidad de la tradición. Participan en danzas, cantos y ceremonias, aprendiendo a valorar y preservar la herencia cultural que representa el Guancasco.
Es por eso que el sacerdote Salinas hace la invitación al pueblo hondureño para que pueda seguir de cerca esta tradición que perdura entrwe los pueblos hermanos de Ojojona y Lepaterique.
Cada encuentro reafirma la importancia de mantener vivas las costumbres, la historia y los valores de respeto y paz que definen a estas comunidades.
El Guancasco es, sin duda, una tradición que trasciende generaciones, uniendo pasado y presente en un mismo festejo que refuerza los lazos de amistad y devoción entre dos pueblos hermanos.