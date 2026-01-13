Ojojona se prepara para el Guancasco, la tradición lenca que une a dos pueblos

Tegucigalpa, Honduras.- El municipio de Ojojona, en Francisco Morazán, se alista para vivir una de las celebraciones más antiguas y coloridas de Honduras: el Guancasco.

Esta festividad, que se realizará los días 19 y 20 de enero, es un símbolo de unidad, paz y tradición entre los pueblos de Ojojona y Lepaterique.

“Invitamos a todos a ser parte de nuestra Feria Patronal en honor a San Sebastián, co-patrón de Ojojona, y a celebrar juntos nuestro tradicional Guancasco con Santiago de Lepaterique”, expresó el párroco Tony Salinas, encargado de la Parroquia San Juan Bautista.

El Guancasco tiene sus raíces en la cultura lenca, originaria de la región, y con el paso del tiempo incorporó elementos del cristianismo, convirtiéndose en un ejemplo de sincretismo cultural y religioso.

La tradición consiste en un encuentro entre dos pueblos que fomenta la amistad, la colaboración y la resolución pacífica de conflictos.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Historiadores coinciden en que esta celebración es un legado cultural que ha logrado mantenerse vivo hasta la actualidad. La transmisión de padres a hijos ha permitido que la tradición siga vigente y se celebre con gran devoción.

Durante la festividad, las imágenes de los santos patronos -Santiago Apóstol de Lepaterique y San Sebastián de Ojojona- recorren las calles, acompañadas de procesiones, danzas y música tradicional que llenan de alegría y color los municipios.