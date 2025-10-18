Gigantescas obras de arte llenan de vida Ciudad de México para el Día de Muertos

Una impresionante muestra del arte popular mexicano se ha instalado en las calles de la Ciudad de México, desde el pasado viernes 17 de octubre, de cara a las festividades del Día de Muertos. A continuación algunas de las gigantescas obras que están causando furor.
La exposición de arte reúne calaveras gigantes, catrinas, xoloitzcuintles, y cráneos, que reflejan la tradición del país.
Las calaveras gigantes representan figuras reconocidas como Diego Maradona; uno de los ídolos del futbol, Ayrton Senna, entre otros.
La exhibición busca celebrar la riqueza cultural y artística que caracteriza a esta festividad mexicana.
Las figuras se han colocado en lugares públicos y espacios culturales, captando la atención de personas de todas las edades.
La exposición forma parte de la celebración previa al Día de Muertos, que tiene raíces tanto indígenas como influencias europeas y cristianas. La festividad, que se celebra los días 1 y 2 de noviembre.
El origen del Día de Muertos tiene una historia compleja, que combina tradiciones indígenas, con elementos traídos por los españoles durante la colonia. La conmemoración actual es el resultado de siglos de evolución cultural y religiosa.
Desde la época colonial, las prácticas funerarias mexicanas se fusionaron con las creencias europeas, dando lugar a una celebración que hoy combina altares, ofrendas, flores y rituales comunitarios. La tradición ha perdurado, adaptándose a los cambios sociales y culturales.
En 2008, la UNESCO reconoció al Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Las festividades del 1 y 2 de noviembre se diferencian por la edad de los difuntos a quienes honran: los niños y niñas en el primero, y los adultos en el segundo.
Durante estos días, las calles y hogares se llenan de altares, calaveras y recuerdos de los seres queridos.
La muestra de este arte popular en la Ciudad de México no solo busca entretener, sino también promover la valoración de su tradición.