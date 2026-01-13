Lluvias y descenso de temperaturas marcarán la semana en el país

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias leves, el aumento de la nubosidad y las temperaturas más bajas se harán sentir durante esta semana en el Distrito Central y el resto del país, debido al ingreso de una nueva masa de aire frío, informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Francisco Argeñal, director del Cenaos, explicó que las condiciones climáticas se mantendrán secas y soleadas durante este martes y miércoles, especialmente en la capital, aunque con temperaturas frescas durante las primeras horas del día.

“Este martes y miércoles vamos a tener condiciones bastante secas, con mucho sol sobre la ciudad capital y temperaturas frescas en la mañana”, indicó Argeñal.

El especialista explicó que para el jueves por la tarde se espera un aumento de la nubosidad por la entrada de otra masa de aire frío. “Vamos a tener cielo medio nublado hasta el viernes por la mañana y es probable que se registren lloviznas, especialmente en la tarde y primeras horas de la noche”, detalló.

Sobre la capital, señaló que “las probabilidades de lloviznas serán más altas sobre Tegucigalpa y las temperaturas seguirán frescas, similares a las de estos días”.

En cuanto a los niveles de temperatura, Argeñal indicó: “Mañana podríamos tener mínimas de alrededor de 15 grados centígrados y máximas de 24 a 25 grados. El frío continuará durante la semana”.

El director del Cenaos hizo un llamado a la población: “Especialmente a los niños y adultos mayores, hay que mantenerlos abrigados. Se esperan ráfagas de viento el jueves de 30 a 40 kilómetros por hora por lo que es importante proteger a quienes padecen enfermedades respiratorias”.