Masa de aire frío débil provoca bajas temperaturas y lluvias este martes 13 de enero

“Este día vamos a tener la influencia de una masa de aire frío débil sobre el territorio nacional”, informó Jairo García, pronosticador de turno de Cenaos, al detallar el panorama climático previsto para la jornada.

El pronóstico indica que este sistema favorecerá la presencia de lluvias y chubascos débiles, dispersos y moderados aislados, principalmente en la región norte, mientras que en otras zonas del territorio nacional las precipitaciones serán más leves.

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una masa de aire frío débil marcará las condiciones climáticas de este martes 13 de enero en Honduras, con un leve descenso de las temperaturas y lluvias de variada intensidad en varias regiones del país.

De acuerdo con el especialista, este fenómeno “va a estar produciendo un leve descenso de las temperaturas, lluvias y chubascos débiles, dispersos y moderados aislados en la región norte del país”.

García añadió que también se esperan “precipitaciones débiles sobre las regiones occidental, central y oriental del territorio nacional”, sin mencionar acumulados significativos.

En cuanto a las condiciones marítimas, el pronóstico establece que la altura del oleaje será de “2 a 4 pies en el litoral caribe y de 1 a 3 pies en el golfo de Funseca”, según el reporte emitido por Cenaos.

Para la capital, Tegucigalpa, se prevé una temperatura máxima de 24 C° y una mínima de 17 C°, mientras que en la región central se esperan valores similares, con una máxima de 24 C° y una mínima de 18 C°.

En la región insular, el termómetro alcanzará una máxima de 27 C° y una mínima de 24 C°, mientras que en la región norte se pronostican temperaturas máximas de 24 C° y mínimas de 20 C°.

La región oriental registrará una máxima de 28 C° y una mínima de 17 C°, en tanto que el sur del país seguirá siendo la zona más cálida, con una temperatura máxima de 35 C° y una mínima de 25 C°.

Finalmente, en la región occidental se esperan condiciones más frescas, con una temperatura máxima de 24 C° y una mínima de 13 C°, siempre bajo la influencia de la masa de aire frío débil que afecta al territorio nacional.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).