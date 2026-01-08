  1. Inicio
  2. · Honduras

Persisten condiciones secas y calor por la tarde en Honduras este viernes 9 de enero

El pronóstico indica ambiente estable en casi todo el país, con mañanas frescas y tardes cálidas, mientras en el oriente se prevén lluvias débiles y aisladas.

  • Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 20:40
Persisten condiciones secas y calor por la tarde en Honduras este viernes 9 de enero

Las condiciones secas y de calor seguirán en buena parte de Honduras este viernes.

Foto: Archivo El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas y estables continuarán este viernes 9 de enero en la mayor parte del territorio hondureño, con temperaturas frescas durante la mañana y un incremento del calor por la tarde, de acuerdo con el pronóstico meteorológico por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

El reporte detalla que, pese al dominio del tiempo estable, la humedad proveniente del mar Caribe provocará lluvias y lloviznas de carácter débil y aisladas en la región oriental del país.

Gabinete de Nasry Asfura: ella sería la nueva canciller y otros ministros que serían nombrados

“Continuarán las condiciones secas y estables en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas frescas por la mañana y cálidas por la tarde”, indicó José Pavón, pronosticador de turno de Cenaos.

El especialista explicó que estas precipitaciones serán puntuales y de baja intensidad, sin afectar al resto de las regiones. “La humedad por oriente del mar Caribe generará lluvias y ovinas de carácter débil y aisladas para la región oriental”, señaló.

En cuanto a las condiciones marítimas, el pronóstico establece oleajes entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca, manteniéndose dentro de parámetros normales.

Respecto a las temperaturas, en la región central se esperan máximas de 31 C° y mínimas de 16 C°, mientras que en el Distrito Central se prevén valores máximos de 29 C° y mínimos de 16 C°.

Para la región norte, las temperaturas oscilarán entre los 30 C° como máxima y 19 C° como mínima, mientras que en la región insular se anticipan máximas de 28 C° y mínimas de 24 C°.

Las 10 primeras decisiones de Nasry Asfura al asumir el gobierno el 27 de enero

En el oriente del país, donde se prevén las lluvias aisladas, las temperaturas alcanzarán máximas de 29 C° y mínimas de 20 C°, según el informe meteorológico.

Las condiciones más calurosas se registrarán en la región sur, con temperaturas máximas de hasta 38 C° y mínimas de 24 C°, en contraste con la región occidental, donde se esperan máximas de 29 C° y mínimas de 9 C°.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias