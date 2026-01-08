Persisten condiciones secas y calor por la tarde en Honduras este viernes 9 de enero

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas y estables continuarán este viernes 9 de enero en la mayor parte del territorio hondureño, con temperaturas frescas durante la mañana y un incremento del calor por la tarde, de acuerdo con el pronóstico meteorológico por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). El reporte detalla que, pese al dominio del tiempo estable, la humedad proveniente del mar Caribe provocará lluvias y lloviznas de carácter débil y aisladas en la región oriental del país.

"Continuarán las condiciones secas y estables en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas frescas por la mañana y cálidas por la tarde", indicó José Pavón, pronosticador de turno de Cenaos. El especialista explicó que estas precipitaciones serán puntuales y de baja intensidad, sin afectar al resto de las regiones. "La humedad por oriente del mar Caribe generará lluvias y ovinas de carácter débil y aisladas para la región oriental", señaló. En cuanto a las condiciones marítimas, el pronóstico establece oleajes entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca, manteniéndose dentro de parámetros normales. Respecto a las temperaturas, en la región central se esperan máximas de 31 C° y mínimas de 16 C°, mientras que en el Distrito Central se prevén valores máximos de 29 C° y mínimos de 16 C°.

Para la región norte, las temperaturas oscilarán entre los 30 C° como máxima y 19 C° como mínima, mientras que en la región insular se anticipan máximas de 28 C° y mínimas de 24 C°.