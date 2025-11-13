Frente frío: ¿Las temperaturas bajarán o subirán este fin de semana en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Una masa de aire frío ha provocado lluvias, vientos y descenso de temperaturas en el territorio hondureño.

En los últimos días, las temperaturas han bajado en varias zonas del país, pero la zona norte ha registrado daños por las lluvias.

Atlántida, Colón y los municipios de Omoa, Puerto Cortés y Choloma se encuentran en alerta roja debido a las lluvias provocadas por un frente frío. ¿Cómo estará el clima el fin de semana?