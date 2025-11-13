Frente frío: ¿Las temperaturas bajarán o subirán este fin de semana en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Una masa de aire frío ha provocado lluvias, vientos y descenso de temperaturas en el territorio hondureño.
En los últimos días, las temperaturas han bajado en varias zonas del país, pero la zona norte ha registrado daños por las lluvias.
Atlántida, Colón y los municipios de Omoa, Puerto Cortés y Choloma se encuentran en alerta roja debido a las lluvias provocadas por un frente frío. ¿Cómo estará el clima el fin de semana?
Francisco Argueñal, director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), informó este jueves 13 de noviembre que en horas de la tarde se esperan “leves lloviznas” en Tegucigalpa y la zona norte.
“Las condiciones tienden a mejorar bastante, las lluvias tienden a bajar en todo el Caribe y esa es buena noticia para la gente que ha estado afectada por la crecida del río”, dijo Argueñal.
Seguidamente agregó que “va a bajar el oleaje y vamos a tener más seguridad para tener embarcaciones marítimas”.
Por lo tanto, las condiciones climáticas van a mejorar este fin de semana, según Cenaos, luego del frente frío que ha estado afectando Honduras, aunque las temperaturas seguirán siendo frescas.