Atlético de Madrid explota tras "robo" en el partido ante Barcelona: Lo que dicen del error del VAR

Entonces, según repasó anoche el Atlético, el CTA consideró lo siguiente en su programa 'Tiempo de Revisión': “Se trata de una acción al borde del área que el jugador del Betis llega a un balón dividido junto a un atacante del Rayo. Tras la disputa, el defensor bético, después de jugar el balón, impacta de forma brusca con un riesgo evidente de lesión sobre el rival.