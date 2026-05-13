Cortes de energía eléctrica programados para este jueves 14 de mayo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Varias zonas se quedarán sin el servicio de energía eléctrica este jueves 14 de mayo, según lo dio a conocer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Por trabajos de mantenimiento, la estatal eléctrica dejará sin el servicio por un lapso de hasta seis horas, a varios barrios y colonias.
En la lista compartida se incluyeron zonas del Distrito Central, San Pedro Sula, Catacamas, Cofradía, entre otros.
Distrito Central de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Aldea Villa Vieja, Motel Luxor, Monte Fresco, carretera a Danlí hasta el km. 9, colonia Jesús de la Buena Esperanza, colonia Mirador de Oriente, residencial Villa del Campo, Pinares de Oriente, desvío a Tatumbla y zonas aledañas.
Catacamas, Olancho de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yarauca, comunidad Esfuerzo Propio, Cerro del Bijía, Vallecito de Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel, Las Cabas Cuyamel y zonas aledañas.
Salamá, Olancho de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Aldea Ajuquinapa, municipio de Jano, municipio de Guata, aldea La Victoria, aldea La Estancia, Jano Viejo y zonas aledañas.
San Antonio de Oriente, Francisco Morazán de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Parte del valle de San Francisco, aldeas S.O.S., Santa Inés y zonas aledañas.
Cofradía, Naco, Cortés de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.
Colonia Vida Nueva, colonia Santa Elena, colonia Villas Campestre, colonia Montelimar, Naco, La Acequia, San José de Majada, San Antonio de Majada, Montegrande, Agua Sucia, La Laguna, Quimistán, Camalote, Tejeras, San Marcos, El Higuito, Ocotal Tupido, Correderos, San Juan del Sitio, San José del Cacao, El Ciruelo, La Flecha, Pinalejo, La Ceibita, Petoa, Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo, Santa Cruz Minas, Lear, Green Valley, Ingenio Chumbagua, Envasa 2 y Generadora Los Laureles (Cuyagual).
San Pedro Sula de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.
Barrio Concepción, barrio Medina (norte), barrio El Hipódromo, barrio Suncery, Centro de Salud Miguel Paz Barahona, mercado Dandy, mercado El Rápido, mercado Medina, Cruz Roja Hondureña barrio Medina.
Barrio Lempira (este y sur), barrio El Benque (sur), barrio Medina (oeste), barrio Suyapa (centro) y McDonald’s.
El Progreso, Yoro de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
UTH, Mall Megaplaza, colonia Marvin Reyes, Quebrada Seca, aldea El Porvenir del Norte, colonia Aurora, Leche Sula, Cordon’s Heavy Equipment, El Compadre, Baprosa, H y C Publicidad, Arroz San Miguel y residencial La Rubí.
Santa Rosa de Copán de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Municipio de Nueva Arcadia, La Entrada, Copán, y las aldeas: Agua Blanca, barrio El Progreso, colonia San José, barrio El Triángulo, residencial Doña Eva, colonia Betania, colonia 15 de Septiembre, colonia Vannesa, colonia El Marial, colonia Los Olivos y residencial San Jorge.