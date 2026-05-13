Cortes de energía eléctrica programados para este jueves 14 de mayo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Varias zonas se quedarán sin el servicio de energía eléctrica este jueves 14 de mayo, según lo dio a conocer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Por trabajos de mantenimiento, la estatal eléctrica dejará sin el servicio por un lapso de hasta seis horas, a varios barrios y colonias.

En la lista compartida se incluyeron zonas del Distrito Central, San Pedro Sula, Catacamas, Cofradía, entre otros.