PNUD felicita instalación de nueva legislatura en el Congreso: "Seguiremos apoyando"

Tegucigalpa, Honduras.- La instalación de la primera legislatura del Congreso Nacional para el periodo 2026-2027 que se realizó este domingo 25 de enero ha generado reacciones de la comunidad internacional.

A través de sus redes sociales oficiales, el Programa de las Naciones Unidad (PNUD) dejó un mensaje de felicitación ante la instalación de la legislatura.

"Felicitamos la instalación de la nueva legislatura del Congreso Nacional. Desde el Programa de las Naciones Unidas seguiremos apoyando las instituciones del país que contribuyan al desarrollo sostenible de Honduras", afirmaron minutos después del evento legislativo.