Aumento al peaje se pausará hasta el 15 de febrero; nuevo gobierno deberá negociar

Tegucigalpa, Honduras.- Octavio Pineda, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), informó que el aumento al peaje en la carretera CA-5 se pausará al menos hasta el 15 de febrero, después de que asuma el gobierno de Nasry Asfura. El funcionario explicó que, en primera instancia, se acordó con la Concesionaria Vial de Honduras (Covi) congelar el aumento hasta el 26 de enero, cuando finalice el mandato de Xiomara Castro.

Sin embargo, Covi acordó de palabra dar un compás de espera al gobierno entrante para negociar el incremento o seguirlo subsidiando. "En primera instancia se dejó para el día 26 y que sea el siguiente gobierno quien revise eso. Hay que agradecerle a Covi porque ellos dijeron de palabra que le darán un compás de espera hasta el 15 de febrero al gobierno entrante", indicó el titular de la SIT. Pineda añadió que "me comuniqué con los personeros del gobierno entrante y les hice saber la decisión porque les dijimos que el presidente electo hable con la concesionaria para confirmar que le dé el compás de espera y se tome una decisión". En cuanto a la deuda a Covi por el subsidio durante el gobierno saliente, Octavio Pineda puntualizó: "A la concesionaria se le pagó la semana pasada unos 5 millones de dólares y eso pudo bajar la mora en un 45 al 55%. Hay mora que vamos a dejar con el reajuste a la tarifa".