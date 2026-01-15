Equipo del gobierno electo ya trabaja revisión al precio del peaje en la carretera CA-5

La medida mantiene vigentes las tarifas actuales hasta el último día del gobierno saliente.

El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda , confirmó que la decisión de suspender el incremento responde a instrucciones directas de la presidenta Xiomara Castro y al cumplimiento de su promesa de campaña de no aplicar ajustes a bienes públicos al cierre de su administración.

Tegucigalpa, Honduras. - En el marco del proceso de transición gubernamental y a pocos días del cambio de mando presidencial, el tema del aumento a las tarifas de peaje en la carretera CA-5 Norte ya está siendo analizado por el equipo del presidente electo Nasry Asfura .

Pineda explicó que el ajuste al peaje está contemplado en el contrato de concesión con Covi Honduras, firmado en 2012 y puesto en funcionamiento en 2014 para toda la carretera CA-5 Norte, durante las administraciones nacionalistas de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández.

El contrato incluye, en sus cláusulas 9.3 y 9.4, una fórmula de aumento basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación del dólar, factores que históricamente empujan las tarifas al alza.

El funcionario señaló además que, si existe un clamor ciudadano para congelar de manera definitiva las tarifas de peaje, la única vía legal es a través del Congreso Nacional, ya que fue ese poder del Estado el que aprobó la concesión y sus cláusulas de ajuste anual durante la etapa de Coalianza.

No obstante, destacó que durante su gestión la SIT mantuvo una comunicación permanente con la concesionaria, logrando acuerdos y obras de impacto, como el intercambiador logístico Villanueva–San Manuel, en Cortés.

Ante este escenario, EL HERALDO consultó al equipo de trabajo del nuevo gobierno del presidente electo Nasry Asfura, el cual confirmó que el tema ya está siendo abordado como una prioridad nacional, debido a la gran cantidad de ciudadanos y sectores productivos que utilizan diariamente esta vía.

Según indicaron, actualmente se están analizando todos los puntos y la documentación relacionada, y en los próximos días se anunciarán las acciones que se adoptarán.

Edgardo Menéndez, dirigente del transporte de carga, manifestó que este rubro es el que asume el mayor costo en el pago de peajes, especialmente en el tramo San Pedro Sula–Tegucigalpa.

Recordó que el propio gobierno ya confirmó que la tarifa permanecerá congelada hasta el 26 de enero, lo que brinda un compás de espera al sector.

Menéndez reconoció que el contrato de la CA-5 debe respetarse, subrayando la importancia de la seguridad jurídica en el país, pero también resaltó que fue el sector transporte el que propuso a Covi Honduras esperar la llegada de las nuevas autoridades para resolver la situación.

Según explicó, el transporte de carga representa cerca del 80 % de la recaudación del peaje, por lo que su participación en el diálogo resulta clave.

Menéndez consideró que con diálogo y revisión técnica se pueden alcanzar nuevos acuerdos que beneficien tanto a los usuarios como al desarrollo vial del país, una decisión que quedará en manos de la administración que inicia el 27 de enero.