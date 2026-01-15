Se suspende aumento del peaje en la CA-5 hasta el 26 de enero

Tegucigalpa, Honduras.- El aumento del peaje que se suponía entraría en vigencia este 15 de enero fue suspendido hasta el 26 de enero, según informó Octavio Pineda, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

A través de su cuenta de X, Pineda informó que el ajuste de las tarifas de peaje se suspenderá hasta el cierre del gobierno de Xiomara Castro.

"En estricto apego al contrato de Covi Honduras, mismo que fue creado en el año 2012 y puesto en funcionamiento en el año 2014 para toda la carretera CA-5 Norte en la administración nacionalista de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández Alvarado. Las cláusulas 9.3 y 9.4 estipulan una fórmula donde se coloca el IPC y los ajustes variables por el cambio del dólar, siempre hacia el alta", indicó el funcionario en su red social