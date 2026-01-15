Se suspende aumento del peaje en la CA-5 hasta el 26 de enero

Tegucigalpa, Honduras.- El aumento del peaje que se suponía entraría en vigencia este 15 de enero fue suspendido hasta el 26 de enero, según informó Octavio Pineda, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
A través de su cuenta de X, Pineda informó que el ajuste de las tarifas de peaje se suspenderá hasta el cierre del gobierno de Xiomara Castro.
"En estricto apego al contrato de Covi Honduras, mismo que fue creado en el año 2012 y puesto en funcionamiento en el año 2014 para toda la carretera CA-5 Norte en la administración nacionalista de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández Alvarado. Las cláusulas 9.3 y 9.4 estipulan una fórmula donde se coloca el IPC y los ajustes variables por el cambio del dólar, siempre hacia el alta", indicó el funcionario en su red social
Afirmó que la única forma de congelar el precio de una vez por todas el valor de las tarifas de peaje, la única vía legal es el Congreso Nacional.
Por lo tanto, las negociaciones para evitar un nuevo "trancazo" en el precio del peaje le corresponderá al nuevo gobierno de Nasry Asfura.
Cabe mencionar que el contrato establece que la revisión de las tarifas al peaje debe hacerse una vez al año según la inflación, o sea, al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Los aumentos que se pretenden aplicar en los peajes son:
-De 22 a 31 lempiras para los carros livianos
-De 90 a 122 lempiras autos de dos ejes
-De 134 a 284 lempiras para los carros de tres ejes
-De 179 a 245 lempiras para los vehículos de cuatro ejes
-De 224 a 306 lempiras a los automotores de cinco ejes
-De 269 a 367 lempiras para los carros de seis ejes