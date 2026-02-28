Irán cierra colegios y recomienda a la población salir de Teherán

Teherán.- El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció este sábado que los centros educativos permanecerán cerrados, las oficinas públicas trabajarán al 50 % y llamó a la población a abandonar Teherán porque esperan nuevos ataques israelíes y estadounidenses contra la capital.

“Según la información obtenida sobre estos dos regímenes corruptos, sus operaciones en Teherán y en algunas otras ciudades continuarán”, indicó el máximo organismo de seguridad del país.

“Por ello, en la medida de lo posible, manteniendo la calma, se recomienda viajar a otros centros y ciudades si les es factible, para mantenerse a salvo de las agresiones de estos dos regímenes”, pidió.