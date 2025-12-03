Intermitencia en el sistema del CNE por mantenimiento retrasa el conteo electoral

Tegucigalpa, Honduras.- La actualización de los datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) a nivel presidencial es intermitente, debido al mantenimiento del sistema de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), a cargo de la empresa colombiana Grupo ASD S.A.S.

Al filo de la 1:00 de la tarde se reportó una nueva caída del sistema, ocasionando retrasos en el conteo de votos. Se restableció a las 4:00 de la tarde, lapso en el que los datos se estuvieron actualizando cada 10 o 15 minutos. No obstante, el sistema se volvió a caer.

Aunque las fallas comenzaron desde el pasado domingo -30 de noviembre- por la noche y la madrugada del 1 de diciembre, ocasionando que solo se pudiera transmitir el 57.3% de las actas cargadas antes de que el sistema colapsara. La tensión fue en aumento, mientras los resultados permanecían en suspenso en medio de la incertidumbre.