Intermitencia en el sistema del CNE por mantenimiento retrasa el conteo electoral

Tegucigalpa, Honduras.- La actualización de los datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) a nivel presidencial es intermitente, debido al mantenimiento del sistema de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), a cargo de la empresa colombiana Grupo ASD S.A.S.
Al filo de la 1:00 de la tarde se reportó una nueva caída del sistema, ocasionando retrasos en el conteo de votos. Se restableció a las 4:00 de la tarde, lapso en el que los datos se estuvieron actualizando cada 10 o 15 minutos. No obstante, el sistema se volvió a caer.
Aunque las fallas comenzaron desde el pasado domingo -30 de noviembre- por la noche y la madrugada del 1 de diciembre, ocasionando que solo se pudiera transmitir el 57.3% de las actas cargadas antes de que el sistema colapsara. La tensión fue en aumento, mientras los resultados permanecían en suspenso en medio de la incertidumbre.
Desde el inicio, el funcionamiento de la plataforma afectó la divulgación de datos, sembrando dudas sobre la confiabilidad del proceso.
La empresa colombiana Grupo ASD S.A.S., responsable de garantizar los resultados electorales, argumentó a través de un comunicado que la situación se derivó de una afectación tecnológica por un presunto ataque cibernético.
Las consejeras del CNE expresaron su inconformidad por la falta de notificación previa sobre los mantenimientos y los incidentes técnicos. La consejera Hall anunció una reunión urgente para evaluar las acciones a seguir y exigir responsabilidad.
"Es inadmisible que acciones de mantenimiento sin aviso paralicen el proceso en horas críticas", afirmó Cossette López, a través de su cuenta oficial de X.
Por su parte, Hall condenó la situación y anunció que convocaría al pleno para tomar decisiones que garanticen la transparencia.
Mientras tanto, se espera que se restablezca del todo el sistema, ya que la población quiere los resultados definitivos del proceso electoral.
Hasta ahora, la delantera la lleva el candidato a la presidencia por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 1,029,764 votos y le sigue Nasry Asfura con 1,015,288 sufragios (dato hasta las 6:40 pm del miércoles 3 de diciembre).